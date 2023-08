Come avviare un’auto con batteria scarica: guida all’uso dei cavi per il ripristino della batteria

Guida su come avviare un’auto con la batteria scarica utilizzando i cavi elettrici. Descrizione dei passaggi necessari per collegare correttamente le batterie delle due auto e far ripartire il motore.

Se la batteria della vostra automobile risulta essere scarica e non siete in grado di avviare il motore, potete tentare di farla ripartire con l’ausilio di un’altra automobile e di due cavi elettrici. Per prima cosa, sarà necessario avere a disposizione un’altra automobile con una batteria carica e funzionante, possibilmente con la stessa tensione della vostra auto. Inoltre, dovrete procurarvi due cavi elettrici con pinze metalliche alle estremità, di colore rosso e nero. Tali cavi serviranno a collegare i poli delle due batterie e a trasferire la corrente dalla batteria carica a quella scarica.

Prima di procedere alla procedura di avviamento della batteria dell’auto, è fondamentale verificare che la batteria in panne non presenti segni di perdite, danni visibili, gonfiori o morsetti arrugginiti. Nel caso in cui si riscontrassero tali problemi, è sconsigliato procedere con la ricarica della batteria fai da te, ma è opportuno contattare un elettrauto. Successivamente, si dovranno aprire i cofani delle due vetture e individuare le batterie e i loro poli positivi (+) e negativi (-), solitamente contrassegnati da simboli o colori. È importante prestare attenzione alla posizione della batteria, che potrebbe essere ubicata sotto al cofano o presso il baule, a seconda del modello dell’auto.

Prima di procedere al collegamento dei cavi, spegni completamente entrambe le auto e accertati che non ci siano dispositivi elettrici accesi, come luci, radio e climatizzatore.

A questo punto, puoi iniziare a collegare i cavi seguendo questi passaggi:

Collega la pinza rossa del primo cavo al polo positivo della batteria scarica. Collega l’altra pinza rossa del primo cavo al polo positivo della batteria carica. Collega la pinza nera del secondo cavo al polo negativo della batteria carica. Collega l’altra pinza nera del secondo cavo a una parte metallica del telaio o del motore dell’auto con la batteria scarica, lontana dalla batteria e da eventuali fonti di calore o scintille.

Fatto questo, puoi avviare l’auto con la batteria carica e lasciarla girare al minimo per qualche minuto. Poi, prova ad avviare l’auto con la batteria scarica. Se il motore parte, lascialo girare per almeno 15-20 minuti senza spegnerlo, in modo da permettere all’alternatore di ricaricare la batteria.

In conclusione, ricorda di usare solo cavi omologati e in buono stato, con una sezione adeguata alla potenza delle batterie (almeno 16 mm), di non usare cavi troppo lunghi o intrecciati tra loro, e di non collegare mai i poli opposti delle due batterie o le pinze dello stesso colore tra loro, per evitare cortocircuiti o esplosioni. Inoltre, non avvicinarti mai alle batterie con oggetti metallici, fiamme libere o sigarette accese, di non toccare mai le batterie o i cavi con le mani bagnate o umide, di non collegare mai una batteria danneggiata, deformata o che perde liquido, e di non lasciare mai le auto incrociate o bloccate sulle strade trafficate o pericolose, per evitare incidenti o multe.