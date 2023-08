Guida alla gestione di incidenti in autostrada: cosa fare in caso di tamponamento o sinistro grave

Una guida completa alla gestione di incidenti in autostrada, che spiega cosa fare in caso di tamponamento o sinistro grave

Gli incidenti in autostrada possono essere pericolosi, ma sapere cosa fare in caso di incidente può fare la differenza. Il primo passo è mantenere la calma e accertare la sicurezza. Spostare la macchina sulla corsia di emergenza o sulla banchina se possibile, altrimenti accendere le luci di emergenza per avvisare gli altri automobilisti. In caso di sinistro sull’autostrada, è importante sapere come comportarsi per garantire la sicurezza di tutti e tutelare i propri diritti.

Incidente e possibile ferito

In caso di sinistro stradale in autostrada, è fondamentale sapere come comportarsi per garantire la sicurezza e il soccorso delle persone coinvolte. Se qualcuno è ferito, è opportuno fornire il primo soccorso, sempre che la situazione lo permetta, altrimenti è meglio attendere l’arrivo dei soccorsi. Fermati e spegni il motore della tua auto, accendi le luci di emergenza e indossa il gilet catarifrangente. Fai lo stesso per i passeggeri della tua auto e delle altre auto coinvolte. Se possibile, sposta le auto sulla corsia d’emergenza o in un’area sicura, senza ostacolare il traffico e l’arrivo dei soccorsi. Posiziona il triangolo rosso a una distanza adeguata dall’incidente, per segnalare il pericolo agli altri automobilisti. Valuta lo stato di coscienza e la gravità delle lesioni dei feriti. Nel caso in cui ci siano feriti gravi, evita di muoverli, se non strettamente necessario, e di rimuovere eventuali oggetti infilzati nel corpo. Chiama il numero di emergenza 112 o il 118 per richiedere l’intervento dei soccorsi, fornendo tutte le informazioni utili sulla localizzazione dell’incidente, sul numero e sulle condizioni dei feriti, sul tipo di veicoli coinvolti e su eventuali pericoli (fuoco, esplosioni, sostanze tossiche, ecc.). Se sei in grado di prestare i primi soccorsi, fallo con cautela e seguendo le indicazioni del personale sanitario al telefono. Non somministrare cibo, bevande o farmaci ai feriti, se non su loro richiesta o su indicazione medica. Compila il modulo di constatazione amichevole (CID) con gli altri conducenti coinvolti, se non ci sono contestazioni sulla dinamica dell’incidente. In caso contrario, attendi l’arrivo della polizia stradale per la ricostruzione dei fatti e la denuncia del sinistro. Conserva tutti i documenti relativi all’incidente (CID, denuncia, certificati medici, fatture, ecc.) per richiedere il risarcimento dei danni alla tua assicurazione o a quella degli altri responsabili.

Chi chiamare per ambulanza, polizia e vigili del fuoco?

Come anticipato, in caso di necessità, è necessario comporre il 112, il numero di emergenza unico europeo, e comunicare la propria localizzazione, specificando il numero dell’autostrada, la direzione di marcia e, se possibile, il punto di riferimento indicato sul cartello a forma di pietra miliare. Sarà il 112 a decidere se inviare o meno una pattuglia della Polizia Stradale, che ha la competenza esclusiva sugli incidenti autostradali. Se ci sono feriti gravi, è necessario chiamare anche il 118 per richiedere l’intervento del Pronto Soccorso, e il 115 per i Vigili del Fuoco, se necessario.

Chi chiamare per il soccorso stradale?

Qualora la propria autovettura risulti danneggiata e non possa riprendere la marcia dopo l’incidente, bisognerà richiedere il soccorso stradale. Si potrà usare la colonnina arancione SOS più vicina (ogni 2 km), che mette in contatto diretto con la sala operativa dell’autostrada, oppure contattare il numero verde 800.116.800, attivo 24 ore su 24 e che copre tutte le autostrade italiane. In alternativa, si potrà prendere contatto con la propria compagnia assicurativa o il proprio servizio di assistenza stradale privato, se previsto dalla polizza. Si ricorda che il soccorso stradale in autostrada è gratuito soltanto se si utilizza il servizio convenzionato con la società concessionaria dell’autostrada. In caso contrario, si dovrà pagare una tariffa il cui importo dipenderà dalla distanza percorsa dal carro attrezzi e dal tipo di veicolo da trainare. Il soccorso stradale ha l’obbligo di intervenire entro 30 minuti dalla chiamata.

Per l’assicurazione: come ottenere il risarcimento

Documentare l’incidente è un passo fondamentale non solo per l’assicurazione, ma anche per eventuali azioni legali. È opportuno immortalare la scena del sinistro scattando foto e annotando ogni informazione rilevante, come il nome e l’indirizzo dei testimoni.

Per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’incidente in autostrada, è innanzitutto necessario stabilire le responsabilità dei conducenti coinvolti. A tal fine, è possibile procedere compilando il modulo di constatazione amichevole (CAI), un documento essenziale che riassume la dinamica del sinistro e i dati delle parti coinvolte. Il CAI va completato con attenzione e chiarezza in tutte le sue parti, dopodiché va firmato da entrambi i conducenti. Se ci sono più di due veicoli coinvolti, potrebbe essere necessario compilare più moduli CAI. Il modulo va poi consegnato alla propria compagnia assicurativa entro tre giorni dall’incidente, al fine di avviare le pratiche di indennizzo.

Se non è possibile compilare il CAI, ad esempio a causa della mancanza di accordo tra le parti o della presenza di feriti gravi, è necessario attendere il verbale della Polizia Stradale, che accerta i fatti e le responsabilità. Il verbale deve essere richiesto alla caserma competente entro 60 giorni dall’incidente e trasmesso successivamente alla propria compagnia assicurativa.

La percentuale di risarcimento dei danni subiti dipende dal tipo di polizza stipulata e dalla percentuale di responsabilità attribuita ai conducenti. In generale, si distinguono i danni al veicolo (danni materiali) e i danni alla persona (danni fisici). I danni materiali sono coperti dalla polizza RCA (responsabilità civile auto), che è obbligatoria per tutti i veicoli e che garantisce la copertura dei danni causati a terzi. I danni fisici, invece, sono coperti dalla polizza infortuni conducente, facoltativa e che copre i danni subiti dal conducente stesso.

Cos’è il caso fortuito

In alcuni casi, l’incidente in autostrada può essere causato da un evento imprevedibile e inevitabile, che non dipende dalla condotta dei conducenti. Ciò che si definisce caso fortuito, esclude la responsabilità dei conducenti e di conseguenza il diritto al risarcimento dei danni. Alcuni esempi di situazioni fortuite sono: il cedimento improvviso della strada, la caduta di un albero o di un masso, il crollo di un ponte o di una galleria, l’irruzione improvvisa di un animale selvatico.

Per dimostrare l’esistenza di un caso fortuito, bisogna fornire delle prove documentali, come fotografie, testimonianze, verbali della Polizia Stradale o della società concessionaria dell’autostrada. Inoltre, è necessario dimostrare che non si poteva fare nulla per evitare l’incidente, adottando tutte le cautele possibili.