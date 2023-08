Guida ai liquidi dell’auto: quali controllare e sostituire, costi e consigli per la manutenzione

Come mantenere la tua auto in perfette condizioni: una guida ai liquidi essenziali

Mantenere i liquidi dell’auto al giusto livello e sostituirli regolarmente è fondamentale per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del veicolo. Di seguito, una panoramica dei liquidi che richiedono attenzione nella tua auto.

Olio motore

L’olio motore è uno dei liquidi più importanti da controllare e sostituire regolarmente nell’auto poiché lubrifica il motore e previene l’usura dei componenti critici. Il suo livello si verifica con l’apposita astina e deve essere compreso tra la tacca del minimo e quella del massimo. Se il livello dell’olio è troppo basso, bisogna effettuare un rabbocco con l’olio consigliato dal costruttore e, se è troppo alto, potrebbe essere sintomo di una diluizione causata dal carburante o da altri problemi. In genere, l’olio motore deve essere sostituito ogni 15.000 o 20.000 km, a seconda del modello dell’auto. Il costo per la sostituzione dipende dal tipo di olio utilizzato e dal modello dell’auto.

Liquido refrigerante

Il liquido refrigerante è uno dei liquidi fondamentali per il corretto funzionamento dell’auto. Ha la funzione di mantenere il motore a una temperatura sicura e prevenire il surriscaldamento. Il suo livello si controlla nella vaschetta apposita, dove ci sono tacche di minimo e massimo. Se il livello è troppo basso, è necessario rabboccare con una soluzione composta da liquido refrigerante e acqua distillata in parti uguali. Si consiglia di sostituire il liquido refrigerante ogni 40.000-50.000 chilometri o ogni 2-3 anni. Il costo della sostituzione varia a seconda del tipo di liquido refrigerante utilizzato e del modello dell’auto. Il liquido refrigerante circola nei condotti di raffreddamento, assorbendo il calore del motore e rilasciandolo attraverso il radiatore. Inoltre, ha una funzione anticongelante, antiebollizione e anticorrosiva.

Liquido freni

Il liquido dei freni è uno dei liquidi più importanti da controllare e sostituire regolarmente nell’auto. Questo liquido aiuta a trasferire la pressione dal pedale del freno alle ruote, consentendo di frenare l’auto e ha una funzione lubrificante e protettiva per le parti metalliche del sistema frenante. Il livello del liquido freni si controlla nella vaschetta apposita, che deve essere sempre piena almeno fino alla tacca del minimo. Se il livello è troppo basso, può essere sintomo di una perdita o di un consumo anomalo delle pastiglie freno. In questo caso, bisogna rabboccare con l’olio specificato dal costruttore e far controllare il sistema frenante da un meccanico. Il liquido freni deve essere sostituito ogni 2-3 anni.

Liquido trasmissione

Il liquido di trasmissione è fondamentale per il corretto funzionamento della trasmissione dell’auto, in quanto lubrifica le parti in movimento e riduce gli attriti e le vibrazioni. In genere, l’olio va sostituito ogni 60.000 o 80.000 km o secondo le indicazioni del manuale dell’auto. Se il livello del liquido è troppo basso, potrebbe essere un sintomo di una perdita o di un consumo anomalo dell’olio e bisogna far controllare la trasmissione da un meccanico.

Olio del servosterzo

Il liquido del servosterzo è fondamentale per facilitare la sterzata dell’auto e proteggere le parti meccaniche dello sterzo. Il suo livello va controllato regolarmente nella vaschetta apposita e deve essere sempre mantenuto almeno fino alla tacca del minimo. Se il livello è troppo basso, potrebbe esserci una perdita o un deterioramento del liquido e sarà necessario rabboccare con l’olio specificato dal costruttore e far controllare lo sterzo da un meccanico. È importante sostituire l’olio del servosterzo ogni 50.000 km o secondo le indicazioni del costruttore per garantire il corretto funzionamento del sistema di sterzo.

Acqua dei tergicristalli

Il liquido dei tergicristalli è quello che si usa per pulire il parabrezza e il lunotto posteriore dell’auto, migliorando la visibilità e rimuovendo lo sporco. Il livello si controlla nella vaschetta apposita e deve essere sempre mantenuto pieno. Se il livello è troppo basso, bisogna aggiungere acqua distillata e un detergente specifico per vetri. In inverno, si consiglia di aggiungere anche un antigelo per evitare che il liquido si congeli.

Come controllare i liquidi dell’auto

Per controllare i livelli dei liquidi dell’auto, apri il cofano e cerca i recipienti dei liquidi. In genere, ci sono etichette o simboli sui recipienti per aiutarti a identificare quale liquido si trova all’interno. Utilizza il manuale dell’utente per trovare il livello corretto per ogni liquido e controlla il livello con la bacchetta di misurazione. Se il livello è troppo basso, aggiungi il liquido appropriato fino a raggiungere il livello corretto.

I costi

I costi per la sostituzione dei liquidi dell’auto dipendono dal tipo di liquido, dalla quantità necessaria, dal modello dell’auto e dalle tariffe del meccanico. In generale, è possibile stimare una spesa media di circa 50 euro per l’olio motore, 30 euro per il liquido refrigerante, 20 euro per l’olio dei freni, 15 euro per l’olio del servosterzo, 40 euro per l’olio del cambio e 5 euro per l’acqua dei tergicristalli. Se si effettuano i controlli e i rabbocchi in autonomia, si possono ridurre i costi. Tuttavia, è sempre consigliabile affidarsi a un professionista qualificato per la sostituzione completa dei liquidi dell’auto.