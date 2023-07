Tesla Model Y sfida le acque di piena: il VIDEO che sta facendo discutere

La maggior parte delle automobili hanno difficoltà quando le strade sono colpite dalle acque di piena, ma sembra che le Tesla non lo siano, almeno non necessariamente. Un nuovo video mostra una Tesla Model Y che riesce ad avanzare attraverso le torrenziali acque.

Guarda qui il video

La trazione elettrica della Tesla Model Y sembra abbastanza potente da far progredire il veicolo attraverso pesanti acque di piena come una piccola barchetta, il che indica comunque il grande potenziale delle auto completamente elettriche in generale, anche se messe a confronto con situazioni di grande difficoltà.

Tuttavia, è importante sottolineare che questa particolare situazione potrebbe non essere qualcosa che le auto Tesla possono gestire senza danni per l’impianto elettrico e non solo della vettura. Infatti, il CEO di Tesla, Elon Musk, ha ammesso in un tweet che “I guadi non li raccomandiamo sicuramente, ma la Model S galleggia abbastanza bene da poterla trasformare in una barca per brevi periodi di tempo“, ha twittato il miliardario tecnologico. È spinta tramite la rotazione delle ruote“.

Le auto elettriche possono essere guidate attraverso l’acqua più bassa, ma solo se non si tratta di una sommersione prolungata o di un contatto con acqua salata. Le batterie e i circuiti elettrici sono sigillati e protetti da infiltrazioni, e le auto elettriche non hanno molte prese d’aria che possono essere ostruite dall’acqua come le auto a combustione. Tuttavia, è importante prendere sempre le dovute precauzioni quando si guida attraverso l’acqua stagnante in qualsiasi auto, per evitare danni alla carrozzeria, ai freni o al sistema di scarico. In caso di alluvione o di acqua alta, è consigliabile lasciare l’auto in un luogo sicuro e asciutto, e controllare il livello dell’olio e del liquido refrigerante prima di ripartire se avete dovuto affrontare diversi guadi. Insomma, meglio non replicare quanto visto in video.