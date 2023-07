Fumo bianco dalla marmitta: cause, rimedi, cosa fare e cosa significa

L’osservazione del fumo bianco che fuoriesce dalla marmitta della propria auto può essere un campanello d’allarme per i conducenti. È importante comprendere le cause del problema e i rimedi disponibili per risolverlo.

Fumo bianco e non solo

Per identificare il colore effettivo del fumo, è necessario controllare l’auto a fermo. Il fumo che viene emesso dalla marmitta può essere di tre colori differenti: il fumo nero è tipico dei motori diesel e indica scarsa pulizia dell’impianto di alimentazione e di scarico; il fumo azzurro è indice di cattiva combustione e di un’eccessiva presenza di carburante nella camera di scoppio, una situazione tipica dei motori a benzina; il fumo bianco indica invece la presenza di acqua nello scarico o nella camera di scoppio del motore.

Ecco le cause

Il fumo bianco dalla marmitta può essere causato da diversi fattori, tra cui problemi al motore come un’usura eccessiva delle guarnizioni o la presenza di un’ossidazione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, si tratta di un fenomeno di condensa, che si verifica spesso al mattino durante le giornate invernali quando le temperature rigide contrastano con il calore emesso dal motore. In questi casi, l’aria calda che esce dalla marmitta si trasforma immediatamente in condensa. Allo stesso modo, il fumo bianco può essere causato dall’acqua che entra nel terminale di scarico dopo il lavaggio dell’auto.

Fumo bianco? Possibile problema al motore

Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di fasce elastiche difettose, che causano la fuoriuscita del fumo bianco dalla marmitta. In questi casi, l’olio entra nella camera di combustione, rischiando di provocare grossi danni agli iniettori e alle valvole, o addirittura il grippaggio del pistone. Purtroppo, in questi casi, è necessario fare una revisione completa del motore, con conseguente costo elevato.

Fumo bianco dalla marmitta

In generale, se si nota del fumo bianco provenire dalla marmitta durante la marcia e in presenza di temperature miti, si è di fronte a un danno meccanico. In questi casi, il liquido presente nell’impianto di raffreddamento penetra all’interno delle camere di scoppio dei cilindri, causando la fuoriuscita del fumo bianco dalla marmitta. Questo indica che la guarnizione della testata, posta fra la parte inferiore del cilindro dove scorre il pistone e la parte superiore dove avviene la fase di scoppio, non riesce a contenere il passaggio del liquido che in condizioni normali scorre in un’intercapedine presente fra l’interno e l’esterno del motore.

Ecco cosa fare

Il rimedio per il fumo bianco dipende dalla causa sottostante. Se il problema è causato da un’usura eccessiva delle guarnizioni o da un’ossidazione del motore, potrebbe essere necessario sostituire il motore. Se il problema è causato dal liquido di raffreddamento, potrebbe essere necessario sostituire la guarnizione del coperchio della testata o la testata stessa. Se il problema è causato dagli iniettori difettosi, potrebbe essere necessario sostituirli. Se il problema è causato dal clima freddo, il fumo bianco dovrebbe scomparire una volta che il motore si è riscaldato.

In sintesi, se si nota del fumo bianco provenire dalla marmitta del proprio veicolo, è importante agire tempestivamente. Portare l’auto dal proprio meccanico di fiducia il prima possibile per identificare la causa del problema e trovare la soluzione appropriata è un’ottima idea. Continuare a guidare con un problema del genere può causare gravi danni al motore e aumentare i costi di riparazione.

Il fumo bianco dalla marmitta indica generalmente un problema all’interno del sistema di scarico del veicolo. Questo fumo è causato dalla combustione incompleta del carburante, che può essere causata da diverse ragioni come abbiamo visto in precedenza. Il fumo bianco non è normale e deve essere affrontato il prima possibile.