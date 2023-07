Mal d’auto nei bambini: come prevenirlo e curarlo

Il mal d’auto nei bambini è un problema comune che colpisce circa il 30% dei bambini tra i 3 e i 12 anni durante i viaggi in auto, treno, nave o aereo. I sintomi includono pallore, sbadigli, sudorazione fredda, malessere, nausea e vomito. Il disturbo è causato dall’ipersensibilità del centro dell’equilibrio (labirinto) situato nell’orecchio interno, che riceve stimoli contrastanti da parte degli occhi, dei muscoli e delle articolazioni.

Le cause del mal d’auto

Ci sono diverse cause che possono scatenare il mal d’auto nei bambini, come l’ipersensibilità del centro dell’equilibrio (labirinto) causata dall’immaturità del sistema vestibolare, deputato all’equilibrio e alla stabilità del corpo. Inoltre, il mal d’auto può essere causato dalla mancanza di abitudine a viaggiare e dalla paura dei mezzi di trasporto in generale.

Come evitare il mal d’auto

Fortunatamente, ci sono diverse misure che i genitori e gli accompagnatori possono adottare per prevenire o alleviare il mal d’auto nei bambini. Ad esempio, è importante partire quando il bambino ha ancora sonno o dopo aver fatto un pasto leggero, evitare bevande gassate e cibi grassi o piccanti, distrarre il bambino con musica, canzoni o giochi durante il viaggio in auto, evitare che il bambino legga o utilizzi videogiochi, fermarsi ogni 2-3 ore per fare qualche passo e respirare aria fresca, mantenere l’abitacolo fresco e ben ventilato, far sedere il bambino al centro del sedile posteriore o davanti al finestrino in modo che possa guardare l’orizzonte.

I braccialetti antinausea

Inoltre, i braccialetti antinausea, basati sul principio della digitopressione, possono offrire sollievo in caso di nausea da gravidanza, mal d’auto, mal di mare, mal d’aria, emicrania, chemioterapia o sindrome post-operatoria. I braccialetti antinausea hanno una piccola sfera o un bottone pressore che va posizionato sul punto P6 o Nei-Kuan, situato sull’avambraccio, tre dita al di sotto della piega del polso. Questo punto, secondo la medicina tradizionale cinese, è collegato agli organi della regione toracica, epigastrica e ipocondriaca, e la sua pressione aiuta a bloccare la nausea e il vomito.

In sintesi, il mal d’auto nei bambini può essere un disturbo fastidioso e spiacevole, ma può essere prevenuto o alleviato seguendo questi semplici consigli. Con un po’ di attenzione e cura, il viaggio in famiglia può diventare un’esperienza più confortevole e sicura per tutti.