Fiat Uno: 40 anni fa nasceva l’utilitaria di successo

La Fiat Uno festeggia 40 anni ma è ancora attuale, perché è stata una delle prime auto moderne: dalla progettazione alla realizzazione.

Fiat Uno: un passo avanti alla concorrenza

La Fiat Uno è stata sempre un passo avanti alle sue avversarie, ed ha fatto schizzare in alto le percentuali di vendita nel segmento B. Infatti, è stata concepita, sin da subito come un’auto moderna. Giorgetto Giugiaro, chiamato a definirne il design, ha lavorato sulle proporzioni, regalandole un cofano lungo, per dare importanza al frontale ed un tetto allungato per offrire più spazio ai passeggeri posteriori. Inoltre, l’altezza della vettura portava più centimetri sopra la testa degli occupanti, mentre l’assenza dei gocciolatoi sul tetto, rendeva la linea più pulita. Se ancora oggi troviamo questa soluzione lo dobbiamo alla Uno. Ma non è tutto, perché grazie al parabrezza inclinato poteva vantare un Cx di 0,33.

Costruita dai robot

Quello che molti non sanno è che la Fiat Uno rappresentò una svolta a livello di processo produttivo. Infatti, grazie ai robot sono stati automatizzati i processi di saldatura ed il montaggio delle scocche. D’altra parte l’investimento per questa utilitaria è stato piuttosto ingente: 1000 miliardi di lire. I risultati però si sono visti sin da subito, sia a livello di finitura complessiva, che nelle vendite. Infatti, arrivò nel mese di gennaio del 1983 e nel mese di giugno 1984 scalò le classifiche di vendita europee conquistando la prima posizione nel Vecchio Continente con 258.500 unità vendute. Alla fine della carriera sono stati oltre 9 milioni gli esemplari venduti, un risultato che ancora oggi fa notizia.

La prima Fiat di serie con il turbo

La Fiat Uno è stato il primo modello del Brand destinato alla grande serie a montare il turbo. Nel 1985, infatti, arrivò la Uno Turbo i.e. con turbina IHI che consentiva al suo piccolo 4 cilindri 1.3 di raggiungere i 105 CV di potenza e di toccare i 200 km/h. Con la seconda serie, la Uno Turbo i.e. arrivò fino a 118 CV, crescendo di cilindrata a 1.4, 1372 cc per i patiti del genere, e adottando una turbina Garrett T2. Con questa variante sovralimentata, la Uno cambiò le regole del gioco per le piccole bombe. Inoltre, portò a battesimo, nella sua categoria, il sistema frenante antibloccaggio nel 1987 con la versione Antiskid.

Forattini partecipò alla campagna pubblicitaria

Tutto era innovativo sulla Fiat Uno, persino la pubblicità, con la terminologia particolare, “comodosa”, “risparmiosa” ecc, ed i disegni che portano la firma del famoso illustratore Giorgio Forattini. Il messaggio arrivava chiaro, diretto, e con quella carica di simpatia che lo rendeva impresso nella mente degli spettatori.