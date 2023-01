La Bundesliga arriva sugli schermi della BMW Serie 7

La Bundesliga sbarca ufficialmente a bordo della grande ammiraglia bavarese, la BMW Serie 7. Così quando si è imbottigliati nel traffico, in una lunga coda autostradale o semplicemente fermi in un parcheggio nell’attesa di un appuntamento, si può visionare sul proprio monitor centrale le partite del campionato tedesco di calcio. O meglio, questo scenario è realtà sulle Serie 7 immatricolate in Germania, dove sarà possibile vedere tutte le partite della “Serie A” teutonica.

La app per la BMW

Nelle prossime settimane, l’app della Bundesliga sarà integrata in tutte le Serie 7 (anche l’elettrica i7) vendute in Germania attraverso un aggiornamento gratuito over-the-air. Successivamente, questa funzione verrà estesa anche ad altri esemplari immatricolati in altre parti d’Europa, America e Asia. In definitiva si tratta di un progetto pilota (BMW parla di una “data di scadenza” fissata per il 31 marzo 2024, eventualmente prorogabile) che si concretizza sul Curved Display.

Solo a macchina ferma

Il match di calcio si può vedere esclusivamente a vettura ferma sullo schermo da 14,9”, mentre quando si è in movimento si potrà ascoltarlo in radiocronaca. Per attivare l’app, è richiesta una eSim, mentre la connettività è garantita dal 5G integrato nella vettura.

Alternativa alle partite

Se il calcio non è di vostro gradimento, a bordo della BMW Serie 7 si può sempre scegliere una valida alternativa. I passeggeri posteriori possono guardare dei contenuti in streaming tramite lo schermo da 31” in 8K del BMW Theatre Screen. Questo sistema esclusivo di BMW è legato ad Amazon Fire TV che è in grado di proiettare i film delle principali piattaforme, come Netflix, YouTube e Disney+.

Il valore aggiunto è l’impianto audio Bowers & Wilkins da 2.000 Watt, che catapulta i passeggeri in una dimensione di totale coinvolgimento con altoparlanti nei poggiatesta e subwoofer nello schienale, come nei cinema di altissimo livello. Un gioiello che impreziosisce l’esperienza a bordo di un’automobile esclusiva.