Ferrari F40: all’asta per la terza volta in pochi mesi

Il curioso caso di una rarissima Ferrari F40 in Grigio Nardò, preparata da Michelotto, viene venduta all’asta tre volte in cinque mesi.

La protagonista di questa strana disavventura è una vettura rarissima, una Ferrari F40 in Grigio Nardò, preparata da Michelotto. Un boccone prelibato dalla potenza tra 700 e 1.000 CV, che prima viene messa all’asta da RM Sotheby’s in occasione della mondanissima Monterey Car Week, ad agosto 2022. Poi, la stessa auto si ritrova protagonista di una vendita all’asta, sempre da Sotheby’s, nel dicembre scorso. Adesso, la storia si ripete con la medesima Ferrari, telaio numero 80782, rimessa in vendita stavolta all’asta di Barrett-Jackson che si terrà a Scottsdale dal 21 al 29 gennaio. Un caso quanto meno inconsueto.

All’apparenza tutto perfetto

L’auto è pressoché perfetta e stando alle informazioni ufficiali i numeri di serie di motore e telaio coincidono. Pure la sua carriera agonistica sembra suscitare un certo appeal e la documentazione dei lavori rilevati mostra l’intervento di officine di prim’ordine. Questa particolare F40 è stata infatti consegnata nuova al concessionario Ferrari olandese Kroymans Automotive nel 1989 e usata in gara con una livrea gialla da Michel Oprey e David Hart nella serie Ferrari/Porsche Challenge. Dopo ha ricevuto un restauro totale con cambio di livrea nell’attuale Grigio Nardò, che è figlio dell’opera dello specialista italiano Zanasi.

Il mistero della Ferrari F40

Quello che lascia perplessi e che per il momento non ha risposta è perché la stessa auto sia stata messa in vendita tre volte nel giro di pochi mesi, cinque per l’esattezza. Non si sanno le ragioni, potrebbe essere che in verità non sia stata venduta nelle occasioni precedenti per una richiesta troppo elevata, oppure ci sarà ancora qualcos’altro sotto. Adesso la F40 viene proposta senza riserva, il che vuol dire che verrà venduta qualunque sia la cifra offerta. Questo potrebbe risolvere l’enigma e per qualcuno potrebbe essere la realizzazione di uno strepitoso affare. A meno che non ci siano delle magagne nascoste…