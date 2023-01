Aska A5: l’elettrica volante al CES 2023

Al CES di Las Vegas debutta la Aska A5, il primo veicolo al mondo in grado di viaggiare tanto su strada quanto nei cieli, perché provvisto di un sistema di decollo verticale. Stavolta possiamo parlare di una grande rivoluzione per la mobilità del domani, con questo veicolo che potrebbe debuttare sul mercato già a partire dal 2026. La Aska, azienda californiana, promette di cambiare sensibilmente il modo di muoversi e di raggiungere un determinato punto. Questa è la sua grande forza, perché il suo intento è quello di essere un nuovo punto di riferimento per la mobilità. La A5, basta vederla un attimo per capire che ha molto più aspetti in comune con un aereo che con un’auto. Anche senza le ali spiegate.

Motore elettrico e a benzina

Interessante è anche il suo powertrain: sei rotori montati su supporti direzionali, alimentati da un accumulatore agli ioni di litio. Nel caso si rimanesse senza autonomia, la A5 sfoggi un ulteriore motore a benzina con funzione di range extended. Nel complesso, questo bizzarro veicolo promette di spostare per un raggio di 400 km con una sola ricarica/pieno.

Aska A5: come decolla

Un altro punto di forza dell’Aska A5 è il suo modo di decollare: infatti è in grado di alzarsi in volo sia su piste tradizionali (bastano appena 5 secondi e 76 metri di pista), sia in maniera verticale dagli eliporti. Un bel vantaggio, una versatilità inattesa che sicuramente darà grossi vantaggi alla sua diffusione. Anche per quanto riguarda la ricarica non ha bisogno di strutture dedicate: la batteria può essere ricaricata alle tradizionali colonnine o semplicemente a casa.

Un servizio per la mobilità

Il suo obiettivo è quello di liberare le città dal traffico, offrendo, tra l’altro, un servizio chiamato Aska On-Demand. Si tratta di una specie di attività a metà strada tra il taxi e uno sharing. In ogni caso sarà sufficiente prenotare la propria corsa su un portale dedicato e un driver specializzato, vi verrà a prendere per portarvi nel luogo che avete deciso.