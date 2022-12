Ferrari Enzo e Maserati MC12: una drag race epica

La Ferrari Enzo e la Maserati MC12 sono due delle migliori supercar di inizio millennio. Ma quale di queste primeggia sull’altra? Qualcuno si è posto questa ambiziosa domanda, cercando di trovare una risposta chiara e distintiva. La fuori serie del Cavallino è stata introdotta nel 2002 per essere la punta di diamante della gamma Ferrari da strada, due anni dopo è arrivata la risposta di Maserati con la sua estrema MC12. La vettura del Tridente è costruita sullo stesso telaio della Enzo e sfrutta anche lo stesso propulsore, ma adotta un design molto più stravagante.

Stesso motore

Il cuore di entrambe le vetture è un V12 aspirato da 6,0 litri. Nella Enzo si ha una potenza di 651 CV a 7.800 giri/min e 657 Nm di coppia a 5.500 giri/min, mentre nella MC12 la cavalleria scende a 621 CV a 7.500 giri/min con 652 Nm di coppia. Insomma, la differenza almeno dal punto di vista del propulsore è veramente minima, con un leggero vantaggio a favore dell’auto di Maranello.

La sfida di Petersen Automotive Museum

Il Petersen Automotive Museum di Los Angeles ha recentemente avuto la possibilità di guidarle entrambe e di farle correre per una serie di sfide. Per gareggiare con le due auto ad alte prestazioni italiane, e probabilmente nel tentativo di garantire che non venissero arrecati danni ai loro propulsori, non sono stati effettuate delle partenze da ferme. Invece, le gare si sono svolte con una partenza lanciata dai 30 km/h.

I risultati di Ferrari Enzo e Maserati MC12

Nei tempi sul quarto di miglio sia la Enzo che la MC12 non sono state particolarmente impressionanti. Infatti, la Ferrari ha impiegato 12,83 secondi per completare il quarto di miglio nella prima gara, mentre la Maserati ha registrato un tempo di 14,46 secondi. Questi crono sono arrivati ​​nonostante la partenza lanciata, a indicare che i piloti se la stavano prendendo comoda. Quindi, anche se i risultati non sono davvero rappresentativi di ciò che queste due supercar possono fare, solo vederle sfrecciare insieme su una pista di accelerazione è uno spettacolo da vedere.