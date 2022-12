La Ford Mustang e la Christmas Tree Run

Non è inconsueto, negli ultimi anni, vedere alcuni video in cui delle supercar si cimentano in corse folli con attaccato al tetto un albero di natale. Si tratta della Christmas Tree Run, una sorta di challange in cui alcune delle migliori fuoriserie del mondo si sfidano a colpi di velocità con uno dei simboli del Natale ancora addosso. Quest’anno a finire sotto ai rilfettori ci ha pensato il preparatore americano Hennessey, che con la sua Venom 1000 Mustang GT500 su base Ford Mustang ha raggiunto le 192 mph, circa 309 km/h.

Il Grinch al volante

Nel video si scopre che il suo guidatore non è uno qualsiasi ma il Grinch, intento come sempre a rubare il Natale. Ovviamente, come sempre accade, il suo intento fallisce grazie all’intervento di un robusto e possente Babbo Natale che mettere letteralmente ko il maligno personaggio verde. Di seguito il video.

Oltre 1.000 CV di potenza

A disposizione della granitica belva americana ci sono oltre 1000 cavalli di potenza, ma quello che colpisce ulteriormente è che la Mustang di cui sopra eroga anche la superlativa cifra di 1.152 Nm di coppia. Le modifiche per il tuning sono garantite in kit e Hennessey ne propone uno che fa lievitare ulteriormente la potenza fino a 1.204 CV per 1.223 Nm. Oltre al costo, tra le due soluzioni cambia anche la durata della garanzia, che è di 3 anni e 36.000 miglia (quasi 58.000 km) nel caso della versione meno potente, e di 1 anno e 12.000 miglia (19.000 km) per la preparazione top.

Ford Mustang di Natale

Se qualcuno volesse un Ford Mustang per Natale, da mettere nel garage e non sotto l’albero, in Italia ci vorrebbero circa 53.000 euro per la sua versione coupé fornita di motore 5.0 litri a benzina e 8 cilindri con potenze da 449 a 460 CV. Un classico americano che riscuote un grande appeal anche nella vecchia Europa, Italia compresa.