Ford Mustang “Dark Horse”, protagonista di un video di Natale

La Ford Mustang “Dark Horse” è l’ultima nata, nonché la più potente nella ricca storia della pony car per eccellenza. Oltre 500 CV di pura aggressività, che stavolta sono stati usati al servizio del Natale per augurare a tutti gli appassionati delle buone festività. In questo filmato la Casa di Dearborn ha rivelato alcuni segreti circa questa versione, che ancora non è stato comunicati al grande pubblico. Davanti al pranzo natalizio, dunque, sono stati sviscerati tutti gli elementi che fanno di questa Mustang la più speciale della sua ricca storia.

Modifiche nelle parti meccaniche

Il team di ricerca e sviluppo della divisione dedicata alla Ford Mustang, ha parlato soprattutto del motore V8, il 5.0 litri Coyote arrivato alla sua terza generazione. Il propulsore, in questa versione, è stato modificato in molte parti meccaniche, buoni a offrire una superiore potenza sia a garantire una elevata durabilità negli utilizzi estremi, come in pista.

Occhio al motore

La Ford Mustang “Dark Horse” viene equipaggiata con un nuovo albero a camme bilanciato e più solido, coordinato con pistoni e bielle forgiate, con lo scopo di riuscire a resistere a una maggiore pressione in camera di scoppio. Questi importanti cambiamenti, infatti, hanno permesso agli ingegneri di innalzare il regime massimo di rotazione del motore fino a 7.500 giri/min. Un risultato che, per essere raggiunto in sicurezza, ha necessitato anche di modifiche al comparto di aspirazione dell’aria, che è stato dotato di un airbox a doppia uscita con due corpi farfallati – uno per ciascuna bancata.

Ford Mustang oltre i 500 CV

Il 5.0 V8 rigorosamente aspirato della Dark Horse è il più potente mai montato sotto a una Mustang e raggiunge, i 500hp americani, e i 507 CV, secondo gli standard europei. La differenza tra le due unità di misura è obbligatoria trattandosi di numeri “Made in USA” e permette di capire proprio il perché di questi 7 CV in più – rispetto alla cifra tonda – per quanto riguarda il dato europeo.