La Ferrari fa un regalo speciale a tre bambini… 40 anni dopo

In vista del Natale, Ferrari ha premiato tre dei suoi appassionati di lungo corso, offrendo loro la possibilità di conoscere la fabbrica e le auto.

La Ferrari ha deciso di premiare tre appassionati del Cavallino di lungo corso. Un regalo di Natale molto speciale, che fa vibrare le più intime e profonde corde del cuore, di quei ragazzi un tempo bambini che avevano il sogno di visitare la fabbrica di Maranello. Questa volta lo hanno potuto fare, hanno visitato il sito dei sogni, scoperto i suoi angoli segreti dove la materia prende vita. Hanno saggiato le qualità delle nuove sportive del Cavallino, fatto un tuffo nel passato osservando i modelli iconici e toccato con mano le monoposto di Formula 1. Il tutto grazie ad alcune lettere che furono inviata alla Ferrari e al suo fondatore Enzo.

In visita dopo quarant’anni di attesa

Ogni lettera che è stata spedita alla sede del Cavallino è stata conservata negli archivi, insieme alle risposte che la Ferrari ha inviato ai suoi piccoli appassionati. Dopo oltre quarant’anni di distanza gli autori sono stati ritrovati e invitati direttamente a venire a Maranello, dove hanno potuto incontrare Piero Ferrari, figlio del Drake, e rileggere le proprie lettere. Obbligatorio cadere nell’emotività, far scendere qualche lacrima sul viso rileggendo le vecchie frasi. Un pizzico di nostalgia che fa bene al cuore.

Un regalo speciale

Adesso non sono più dei ragazzini, ma le emozioni sono tali e quali a quelle che avrebbe vissuto un bambino. Su e giù per quelle colline dove vengono testate le Ferrari nuove di zecche, a bordo dei nuovi bolidi vestiti di rosso. Poi un salto dentro alla fabbrica dei sogni, che per qualcuno è meglio anche di quella di Babbo Natale. L’incontro con Piero Ferrari e un bel tuffo nei ricordi, proseguendo nella missione di Enzo, che ci teneva a rispondere alla corrispondenza con tutti gli appassionati del Cavallino Rampante. A volte attendere è la cosa migliore, si può essere felice anche a distanza di tanti anni.

Il video della Ferrari

Di questa bella storia, la Ferrari ha rilasciato un video presente sul suo canale YouTube. Di seguito il filmato.