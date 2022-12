Nissan Skyline Lego: ispirata a Fast & Furious

Il mito di una saga cinematografica di grande fortuna come Fast & Furious continua ad avere riscontri, tanto che la linea Speed Champions di Lego ha appena rilasciato una miniatura di un modello che piacerà tantissimo agli appassionati delle vicende di Dom Toretto e soci: la Nissan Skyline GT-R.

Da 2Fast2Furious

Si tratta di una replica di quella del secondo film del franchise, quella guidata dal compianto Paul Walker, nei panni di Brian O’Conner. Il famoso marchio dei mattoncini più celebri al mondo ha riprodotto fedelmente anche il suo spericolato driver, il biondo poliziotto con il piede pesante e la passione per le corse. Sicuramente potrebbe essere un’idea sfiziosa per un regalino da porgere sotto all’albero di Natale.

I dettagli del modello

Non è il primo modellino della Lego dedicato a Fast & Furious, infatti la Skyline GT-R segue nel set Speed Champions la Dodge Charger R/T del 1970 di Dominic Toretto, che ha inaugurato questo filone. Il prezzo non è stato ancora ufficialmente comunicato, ma probabilmente sarà intorno ai 19,99 dollari come tutti gli altri set Speed ​​Champions ad auto singola. Il kit esce a gennaio 2023 in 319 pezzi. Esattamente come gli altri prodotti della serie.

Nissan Skyline by Lego

La minifigure di Brian O’Conner è contenuta nella scatola, mentre l’auto di Nissan è rivestita nella sua famosa livrea argento e blu. È interessante notare come siano state riprodotte le ruote e l’ala aftermarket in modo molto preciso. Altri elementi, come il kit per la carrozzeria dei primi anni del XXI secolo, su piccola scala non sono stati tradotti con altrettanta precisione, ma non importa più di tanto, alla fine conta lo spirito su un oggetto come questo. All’interno, invece, sono presenti due tocchi di classe: la guida a destra di una classica Skyline di importazione, le bombole di protossido di azoto in luogo del sedile passeggero.