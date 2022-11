Ferrari Vision Gran Turismo: per il motorsport virtuale

La Ferrari Vision Gran Turismo è una monoposto a ruote chiuse, nonché la prima concept car di Maranello creata appositamente per il mondo del motorsport virtuale. Il design della vettura affonda le sue radici nella tradizione sportiva senza pari del Cavallino, con il numero 75 sulle fiancate che esprime questo nobile legame. Il lancio della Vision Gran Turismo porta a una chiusura ufficiale le celebrazioni per il 75° anniversario da quando la prima auto da corsa del marchio, la 125 S, uscì dagli iconici cancelli della fabbrica nel 1947.

Un design per il futuro

Per celebrare quell’occasione, questo modello non solo rappresenta un passo importante per la Ferrari nell’ambiente virtuale, dove ispirerà nuove generazioni di piloti appassionati e appassionati, ma ridefinisce anche il linguaggio stilistico dell’azienda. Rappresenta un manifesto di design futuristico per le vetture stradali e da corsa della Ferrari, incarnando la massima espressione di bellezza e innovazione, fornendo uno stimolo sia per gli ingegneri che per i piloti (reali e virtuali) di domani. Il design della Ferrari Vision Gran Turismo è stato disegnato dal Centro Stile Ferrari sotto la direzione di Flavio Manzoni e si ispira direttamente alle leggendarie Ferrari Sport Prototipi degli anni ’60 e ’70, che hanno riscosso un enorme successo nelle gare di durata come la 24 Ore di Le Mans (vinta dal Cavallino Rampante per un totale di nove volte) e la 24 Ore di Daytona. Caratterizzata da proporzioni drammatiche e linee futuristiche.

Il motore

La Ferrari Vision Gran Turismo sfoggia la stessa architettura V6 turbo da 3 litri a 120 gradi adottata sulla 296 GTB, 296 GTS e 296 GT3 che equipaggia anche la nuova 499P. Tuttavia, in questa installazione, non c’erano vincoli normativi tecnici da rispettare, quindi è stata ulteriormente perfezionata per ottenere prestazioni davvero estreme. In questa particolare configurazione, il motore è messo a punto per erogare ben 1030 cv a 9000 giri/min, con ulteriori 240 kW (326 cv) disponibili da tre motori elettrici, uno sull’asse posteriore e uno su ciascuna delle ruote anteriori. Ferrari ha collaborato con Gran Turismo per garantire che il suono esaltante del motore di questo innovativo propulsore sia riprodotto fedelmente per offrire ai piloti SIM un’esperienza di guida ancora più realistica.

Ferrari Vision Gran Turismo: il telaio

La scocca della Ferrari Vision Gran Turismo appare come sospesa sul sottoscocca piatto in fibra di carbonio che ingloba tutti i componenti tecnici della vettura conferendo purezza alla forma. Il telaio è progettato per enfatizzare la dinamica laterale della vettura nella manovrabilità al limite. Il powertrain garantisce un ottimale bilanciamento dei pesi anteriore-posteriore e un baricentro estremamente basso a vantaggio della trazione integrale. Le sospensioni sono progettate per mantenere la zona di contatto del pneumatico per garantire la massima trazione, consentendo così alla Ferrari Vision Gran Turismo di trasferire alla strada 1100 Nm di coppia posteriore dalla combinazione ICE e MGU-K.

Disponibile online

Svelata durante le finali mondiali di Gran Turismo a Montecarlo, la Ferrari Vision Gran Turismo sarà disponibile per tutti gli utenti di GT7 a partire dal 23 dicembre 2022. Il 15 dicembre 2022, lo studio di progettazione in scala reale farà la sua prima apparizione pubblica al Museo Ferrari di Maranello, dove sarà esposta fino a marzo 2023 accanto alla mostra in corso dedicata agli esclusivi esemplari unici del marchio.