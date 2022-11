Ferrari F430 falsa su base Toyota MR2: sequestrata

Il falso non è accettato, la contraffazione è un reato perseguibile ed è quello che è ha scoperto un automobilista di Asti, il quale è stato prima fermato dalla Guardia di Finanza, poi denunciato, mentre la sua vettura è stata sequestrata. Il perché di questo fatto? Stava viaggiando su una Ferrari F430 costruita in modo artigianale. Il 26enne della provincia piemontese, è stato fermato per un controllo da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria, e in seguito agli accertamenti di rito, è risultato che la vettura non era un’auto del Cavallino rampante ma una Toyota MR2, trasformata ad hoc affinché sembrasse a tutti gli effetti la supercar modenese.

Un falso ad hoc

Il giovane automobilista ha utilizzato per sua vettura giapponese tutti elementi originali di Ferrari, come: stemmi, loghi e altre parte che facevano sembrare la silhouette della coupé di Toyota veramente somigliante alla berlinetta di Maranello. A un occhio distratto l’esemplare del ragazzo astigiano poteva essere scambiato per una rossa di Maranello, perché i richiami erano evidenti nei cerchi, nelle pinze freno, nel cofano anteriore e posteriore, nei passaruota e nel volante. Peccato che la MR2 non sia una F430, prodotta dal 2004 al 2009 dalla Ferrari, e firmata nel design da Pininfarina. Il meticoloso “taroccatore” ha utilizzato anche il fregio della famosa carrozzeria italiana per la sua artigianale costruzione. La contraffazione è stata confermata anche dai periti intervenuti dopo il fermo dell’autovettura. L’irresponsabile automobilista è incappato nel reato di contraffazione a piene mani.

Auto sequestrata

L’auto è stata dunque sequestrata e il proprietario è stato denunciato alla Procura di Asti per l’utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati.

Ferrari F430

La Ferrari F430 è una berlinetta sportiva prodotta dalla Ferrari dal 2004 al 2009; ha sostituito in catalogo la 360 Modena e a sua volta è stata sostituita dalla Ferrari 458 Italia. Resta ancora oggi uno dei maggiori successi commerciali della Casa di Maranello.