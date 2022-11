Le strade più belle del pianeta secondo TikTok

TikTok è un social network molto popolare e che non ha bisogno di grandi presentazioni, dato che almeno 1 italiano su 3 ha all’attivo un profilo. Lo abbiamo visto usare in tempi recenti per la campagna elettorala dai vari esponenti politici per elezioni politiche dello scorso settembre, adesso però c’è chi lo ha sfruttato per stilare una classifica delle strade più belle al mondo. L’autore di questo report è Auto Trader, che ha analizzato le location turistiche più gettonate del pianeta.

Le strade più cliccate sono negli USA

Per stilare la sua graduatoria, Auto Trader ha preso in considerazione tutti i video che hanno utilizzato l’hashtag #roadtrip pubblicati su TikTok, per un totale di 11,2 miliardi di visualizzazioni. Dopo di che gli analisti hanno diviso i video a seconda della nazione di riferimento, mentre in una seconda fase sono state considerate le tappe e le strade più pubblicate sulla piattaforma social. Al netto di tutti i calcoli, a dominare la classifica dei 25 Paesi ci sono gli Stati Uniti con oltre 48 milioni di visualizzazioni, con gli utenti che privilegiano California, Utah e Texas. Al secondo posto, invece, c’è la Scozia con 11,1 milioni, molto staccati gli altri Paesi. Sul podio ci finisce anche il Canada, mentre l’Italia è a metà graduatoria, in undicesima posizione.

Gli itinerari più gettonati

Nelle prime due posizioni degli itinerari più gettonati ci sono due location a stelle e strisce. La più condivisa su TikTok è la Route 66 (162,8 milioni di visualizzazioni), la celebre via lunga 3.940 km che parte da Chicago e attraversando tutta la nazione giunge fino alla West Coast, a Santa Monica. Piazza d’onore la Big Sur, quel lembo di terra californiana dove le montagne si infrangono nell’Oceano Pacifico. Ci sono poi la Wild Atlantic Way in Irlanda e la North Coast 500 in Scozia, in terza e quarta posizione mentre non c’è nessun itinerario italiano.

TikTok: in espansione

Con la sempre maggiore diffusione di questo social network è ipotizzabile che queste classifiche possano cambiare sensibilmente. Da sempre TikTok ha avuto una maggior espansione negli USA e oltre oceano, è probabile che con il tempo anche le graduatorie possano essere meno viziate dalla provenienza degli utenti.