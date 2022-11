Max McRae: spettacolo a Laguna Seca con la Subaru Impreza WRX STi

Il nome McRae è legato indissolubilmente al mondo dei Rally, e alla memoria tornano istantaneamente le immagini di Colin McRae a bordo della sua Subaru Impreza blu con la quale ha corso e vinto nel WRC. Il campione scozzese ha lasciato prematuramente questa terra nel settembre del 2015, ma in famiglia qualcuno ha raccolto la sua eredita, Max McRae. Il nipote del compianto fenomeno del volante ha dato spettacolo a Laguna Seca, durante l’evento Velocity Invitational, facendo delle evoluzioni da antologia proprio su una Subaru Impreza WRX STi appartenuta a Travis Pastrana.

Una manovra spettacolare

Sulla famosa pista americana, il giovane talento scozzese ha dato saggio di tutte le sue abilità al volante, affrontando la mitica curva del Cavatappi in modo straordinario. Il video in prima persona che è stato pubblicato sul canale Instagram del pilota, è utile per capire con quanta maestria è stata impostata questo pezzo del tracciato. Il risultato è una gioia per gli occhi, che vi esalterà. Di seguito la sequenza filmata.

https://www.instagram.com/maxmcrae18/?utm_source=ig_embed&ig_rid=0100327e-5d5d-425a-91e0-16254e6441ab

Come fare il cavatappi

Dal video con telecamera all’interno dell’abitacolo si notano come il curva e controcurva non avvengano con un’unica manovra. McRae mette di traverso la sua Subaru con largo anticipo, facendola ondeggiare in staccata e stabilizzandone l’imbardata per affrontare la piega a sinistra con lo sterzo sostanzialmente fermo, poi la inserisce dentro sulla curva a destra (segue ulteriore controsterzo, ovviamente). Il passaggio dall’alto al basso e la velocità richiedono azioni rapide e precise sul volante, proprio come ha fatto il giovane scozzese. Per comprendere il risultato, si può guardare il video registrato all’esterno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max McRae (@maxmcrae18)

Chi è Max McRae

Max McRae è il nipote del leggendario Colin, figlio del fratello del compianto campione, Alistair. Con Max siamo arrivati alla terza generazione di McRae nel WRC, dato che il 17enne ha debuttato nel mondiale junior lo scorso aprile al volante di una Ford M-Sport. Il talento non manca e per molti ha la stoffa giusta per seguire le orme di un fenomeno mai dimenticato come è stato suo zio.