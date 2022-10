Zimmer Golden Spirit Coupe: all’asta la sportiva retrò su base Mustang

La storia della Zimmer Motorcars (conosciuta anche come Art Zimmer Neo-Classic Motor Car Company) risale alla fine degli anni ’70, ciò significa che i suoi veicoli originali potrebbero essere considerati dei veri e propri classici. L’azienda ha comunque continuato a produrre automobili anche in questo millennio, ne è un esempio la Zimmer Golden Spirit basata su una Ford Mustang GT del 2011, che è stata messa in vendita.

Stile retrò

Rispetto alla Mustang dalla quale nasce, questa vettura aggiunge una quantità notevole di lunghezza. Sono stati aggiunti inoltre anche dei parafanghi in stile anni ’30 sia all’anteriore che al posteriore, oltre a una finta ruota di scorta sul retro e due pezzi di scorta nascosti dietro i parafanghi anteriori. Le vere ruote sono invece da 18 pollici a 10 razze avvolte in pneumatici Michelin. A completare il pacchetto ci sono dei grandi fari e un enorme cofano. Nuovo anche il clacson. L’azienda ha anche rifoderato i sedili anteriori, i pannelli delle portiere e il volante in pelle rossa per dare all’auto quella sensazione di vettura classica. I battitacco e i ricami Zimmer possono essere trovati in tutto l’interno.

Motore derivato dalla Mustang

Il legame con la sua vettura d’origine è forte perché oltre alla linea del tetto, viene mantenuto anche il motore Coyote V8 da 5,0 litri, che sviluppa 307 kW/418 CV e 529 Nm di coppia, come segnalato dalla fabbrica. La potenza va alle ruote posteriori attraverso una trasmissione automatica a sei marce, il che, a quanto pare, è sufficiente per far andare di traverso quando si vuole osare qualcosa di più.

Zimmer Golden Spirit: prezzo

Per sapere il prezzo di questa vettura c’è solo un modo per farlo con certezza, ed è quello di sviluppare un’offerta per la Zimmer Golden Spirit del 2011 derivata dalla Mustang, che viene offerta senza riserva su Bring a Trailer.