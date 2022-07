Pagani Huayra R: il suo urlo spaventa Monza

La Pagani Huayra R è una vettura speciale, una hypercar nata per esaltarsi in pista. Il suo sound, proveniente dal motore V12, ha incantato Monza.

Il circuito di Monza è il tempio della velocità, quindi su quell’asfalto nel corso di più di un secolo di storia ne sono passate di auto speciali. Stavolta, però, l’autodromo brianzolo è stato colpito da un’auto dal sound così cattivo e profondo che sicuramente ha lasciato il segno. Stiamo parlando della Pagani Huayra R, una hypercar prodotta in tiratura limitata e realizzata per cercare la massima esaltazione in pista.

Una Formula 1 anni ’90

Il suono che fa questa macchina è davvero irripetibile, e per certi versi ricorda quello che proveniva dalle monoposto di Formula 1 degli anni ’90. Il motore urlante si armonizza magnificamente con il caratteristico rombo di un cambio dritto, e ogni cambiata è scandita da un botto nitido prima che la procedura ricominci da capo. Sicuramente una musica celestiale per gli amanti dei motori strillanti, un ricordo speciale per chi ha vissuto fra quelle tribune l’epopea della Formula 1 degli Schumacher e Senna.

Motore di origine Mercedes

Per chi non lo sapesse, il propulsore responsabile della produzione di quei suoni celestiali è un V12 da 6,0 litri aspirato di origine AMG con una linea rossa stratosferica di 9.000 giri/min, che produce 850 CV e 749,8 Nm di coppia. Le prestazioni sono assolutamente micidiali e accompagnate da un sound del genere, vengono ancora più esaltate.

Pagani Huayra R: non cerca il record

Un’auto così non può essere raccontata tramite dei freddi numeri, o accompagnata da calcoli matematici. Lo scatto da 0 a 100 km/h o la velocità massima per questa vettura non sono il suo obiettivo principale, che invece risiede nella voglia di stupire e di emozionare. Il tempo sul giro, il cronometro sono un riferimento, ma quello che conta è l’esperienza di guida. La sua capacità di girare velocemente una pista è evidente a tutti, quello che invece non si può spiegare di questa Pagani è il suo coinvolgimento totale con il pilota.