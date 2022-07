Volkswagen Phaeton D2 Concept: la seconda generazione mai uscita

All’alba del nuovo millennio la Volkswagen si cimentò in un’impresa ambiziosa: dare vita alla migliore ammiraglia sulla faccia della terra. Un’auto di lusso e dal massimo confort in ogni condizione, con optional e accessori provenienti direttamente dal futuro. La grande berlina fu poi sottoposta svariati test, affrontando migliaia di chilometri al freddo e al caldo, superando brillantemente ogni ostacolo. Quest’auto era la Volkwsagen Phaeton, adesso a vent’anni dal lancio della prima serie – che a conti fatti fu un grosso flop -, la Casa di Wolfsburg mostra le immagini di una seconda versione che purtroppo non è mai uscita.

I motivi dello stop

Nel 2016 la prima generazione di Phaeton fu pensionata, ma i vertici del colosso dell’industria tedesca avevano a conti fatti una seconda serie già pronta per la commercializzazione. Purtroppo qualcosa non è andata secondo i piani, in primis ha influito molto la faccenda del Dieselgate che ha macchiato l’immagine di Volkswagen e che ha compromesso la sanità finanziaria di tutto il Gruppo, con le sanzioni da pagare. Un altro flop di quelle proporzioni avrebbe potuto mettere in crisi seriamente la VW. Inoltre, la scelta poi di puntare sull’elettrificazione ha fatto definitivamente accantonare la grande ammiraglia a tre volumi.

Parentele strette

Da quello che trapela dalle immagini del concept di Phaeton quasi in forma finale, si notano i tanti dettagli in comune con la Touareg e l’Audi A8, rispettivamente di terza e quarta generazione. Con il SUV di Volkswagen la parentele è sottolineata dalla mascherina e da fari, mentre le linee tese delle fiancate e il posteriore molto razionale è quanto di più vicino ci possa essere all’ammiraglia di Ingolstadt. La piattaforma MLB Evo è quella che si cela sotto questo elegante abito.

Volkswagen Phaeton: abitacolo di lusso

Nell’abitacolo si respira un’aria di grande lusso, si nota l’Innovision Cockpit della Touareg, e i rivestimenti in pelle e le modanature in alluminio molto simili a quanto visto nell’Audi A8. I passeggeri posteriori poteva essere cullati in ogni modo, sprofondando dentro due poltrone singole, un grande spazio per le gambe e due tablet per la riproduzione dei filmati. In mezzo ai sedili si nota anche una console di comando per gestire l’inclinazione delle poltrone, la climatizzazione e le impostazioni dei display.