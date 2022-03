Opel: i vantaggi dei sedili certificati AGR

Opel offre la sicurezza di viaggiare con la migliore ergonomia per la salute della schiena grazie alla certificazione AGR

Un famoso spot televisivo terminava con una frase tanto breve quanto significativa: “prevenire è meglio che curare”. In effetti, non è solo un modo di dire, soprattutto quando si parla della schiena, in particolare di quella degli automobilisti che percorrono molti chilometri, perché una postura errata potrebbe dar luogo a dei fastidi importanti, oppure enfatizzare i sintomi di una patologia esistente. In questo senso, il certificato AGR dei sedili Opel è sinonimo di garanzia per chi si approccia alla guida e mira a salvaguardare la salute della schiena.

AGR associazione registrata no profit

La traduzione italiana di AGR, acronimo di associazione iniziativa schiena sana, identifica un ente no profit nato nel 1995 che collabora con diversi specialisti in campo medico per la raccolta e la pubblicazione di studi effettuati da esperti nei vari settori della medicina. Per cui, il sigillo AGR denota prodotti di uso comune con qualità ergonomica riconosciuta da figure professionali indipendenti, e rappresenta più di una garanzia per il consumatore, al punto da diventare determinante nella scelta di un articolo piuttosto di un altro.

Opel da sempre attenta alla sicurezza

Con le sedute certificate AGR la Casa del Fulmine incrementa le accortezze in materia di sicurezza verso la sua clientela. Così, oltre agli ADAS di livello 2, ed agli elementi di sicurezza passiva, le auto del Brand tedesco mirano alla salvaguardia della salute della schiena dei loro occupanti. Ma il Marchio teutonico ha sempre lavorato per migliorare la sicurezza, non a caso è stato tra i primi a fornire l’assistenza di una centrale operativa per avere informazioni in merito all’itinerario, ai punti di interesse, e, eventualmente, soccorsi immediati in caso di incidente. Inoltre, con i fari a matrice di LED ha incrementato la visibilità notturna delle proprie vetture senza disturbare quella degli automobilisti provenienti in senso opposto.

