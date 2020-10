Black Cab: il taxi di Londra è anche in versione lusso

Un rivenditore londinese di auto di lusso ha deciso di realizzare una versione limitata e con finiture opulente dell’ultima generazione dell’iconico taxi inglese.

Uno dei simboli della città di Londra sono senza ombra di dubbio i “Black Cab”, i tipici taxi di colore nero e dall’estetica retrò che percorrono le strade della capitale inglese. Un rivenditore londinese di auto di lusso ha recentemente deciso di realizzare una versione “premium” in edizione limitata basata sull’ultima generazione di questo iconico veicolo.

Lusso ecosostenibile

Come se non bastasse, questi speciali Black Cub, oltre ad offrire finiture raffinate e opulenti, vantano una meccanica elettrificata ecosostenibile. Il veicolo sfrutta in fatti una tecnologia range-extender elettrica LEVC TX, particolarmente conosciuta sul mercato inglese.

Dal punto estetico, questa particolare auto richiama da molto vicino il taxi londinese originale, ma se si osserva la vettura con attenzione è possibile notare la livrea esterna bicolore che abbina il nero al Grigio Silverstone della parte superiore della carrozzeria. La tipica scritta “Taxi” posizionata sul tetto è stata invece sostituita dalla parola “VIP”, ovviamente dotata della medesima grafica.

Interni opulenti

La vera sorpresa la troviamo però all’interno dell’abitacolo, dove è stato realizzato un ambiente opulento, totalmente ridisegnato. I sedili posteriori sono rivestiti in pelle e Alcantara, al posto del pavimento in gomma troviamo moquette a pelo spesso, non mancano infine inserti in legno lavorato a mano e dedicato alle finiture dei pannelli porta.

L’abitacolo risulta particolarmente luminoso grazie alla presenza del tetto panoramico, mentre nelle ore notturne si ottiene un’atmosfera di sicuro effetto grazie all’illuminazione a LED personalizzabile. Non mancano ovviamente i gadget più desiderati, come l’impianto audio ad alta fedeltà, il frigobar, il clima automatico, il sintonizzatore TV con Apple TV integrato e anche una Sony PlayStation 4. L’autista può contare su un sedile guida regolabile elettricamente e una strumentazione digitale, non manca inoltre un pannello retrattile che separa la zona anteriore da quella posteriore per garantire la massima privacy.

Prezzo

Il Luxury Black Cab viene proposta ad un prezzo di 100.000 sterline (circa 110.000 euro secondo il cambio attuale), mentre con l’IVA (VAT in Inghilterra) sale a 120mila sterline (circa 132mila euro).

Luxury Black Cab: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +5