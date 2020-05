La casa da sogno per gli appassionati di auto è costruita in pista

Questa speciale abitazione di lusso costruita ai bordi di una pista rappresenta il sogno nel cassetto di tantissimi appassionati di motori.

Se potessi esprimere un desiderio, vorrei senza ombra di dubbio vivere in una lussuosa casa in grado di ospitare una vasta collezione di automobili esotiche, se poi la Casa in questione si trovasse nei pressi di una pista il sogno sarebbe decisamente completo. Ebbene, questo sogno nel cassetto è stato già realizzato dall’azienda americana BIR.

Il sogno di ogni appassionato

A circa 200 km a nord di Minneapolis (Minnesota), nella cittadina chiamata Brainerd, si trova l’Autodromo Internazionale di Brainerd. Questo impianto può vantare la presenza di un quarto di miglio per le drag race, due percorsi stradali, quasi un chilometro quadrato di piazzole per il campeggio e un bar con grandi barbecue.

Nell’area di questo circuito si trova un particolarissimo progetto di sviluppo immobiliare di case di lusso per appassionati di auto. Le case sono dotate di un enorme garage per auto e di uno showroom personalizzabile nell’arredamento. Quest’ultimo ospita molti oggetti pregiati e di sicuro effetto, come ad esempio un giradischi o speciali chitarre elettriche d’epoca appese al muro e chiamate a far compagnia a vetture del calibro di Ferrari, Lamborghini e Porsche.

Una casa con tutti i comfort

Queste esclusive abitazioni, uniche per la loro location, risultano composte da due camere da letto, cucina, zona lavanderia e soggiorno. Quest’ultimo vanta una grande finestra che si affaccia direttamente sul garage. Al terzo piano si trovano altre sorprese, a partire dal fornito bar e fino ad arrivare al panorama che regala una vista sui nove chilometri di percorsi stradali.

Il sogno ha un prezzo

Ovviamente la BIR offre questa speciale casa-garage ad un prezzo per nulla popolare: i prezzi vanno da 900.000 a 1,2 milioni di dollari (fra 825.000 e 1,1 milioni di euro circa secondo il cambio attuale), mentre il numero di abitazioni è limitato a 10 unità.