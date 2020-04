Ford Vicious Mustang: più di 1000 CV per questa classica del 1965

La muscle car per eccellenza attinge al passato e si proietta al futuro con un V8 da urlo abbinato al cambio della Porsche 911 GT3

Iconica, unica, ma sempre soggetta ad interpretazioni da urlo, stiamo parlando della Ford Mustang, che gli uomini di Autotopia, capitanati da Shawn Davis, hanno rivisto in maniera a dir poco eccentrica. La base del progetto, denominato Vicious Mustang, origina da un modello del 1965, ma il risultato è una muscle car capace di superare i 1.000 CV di potenza!

Anche Eleanor ne avrebbe paura

Questa sorta di Frankenstein a quattro ruote è frutto del lavoro di un team non nuovo ad imprese del genere, visto che diverse auto presenti nella saga di Fast&Furious escono dall’officina di Los Angeles nella quale è stata assemblata anche la “Mustang Feroce”, è questa la traduzione letterale. Una belva che farebbe intimorire persino la protagonista di “Fuori in 60 secondi”, e che vale qualcosa come 1 milione di dollari. Della vettura originale è rimasto solamente il telaio, per il resto Shawn e la sua squadra sono partiti da un foglio bianco. Così adesso l’auto è muscolosa all’inverosimile, cattiva, con uno spirito dark e nasconde un cuore esplosivo. Nello specifico il motore è un V8 biturbo che respira forte mediante l’ausilio di un ulteriore compressore per erogare ben 1.003 CV.

Trasmissione Porsche

I ben informati parlano di un propulsore che potrebbe arrivare tranquillamente a 1.200 CV, e che sfrutta una trasmissione Porsche. Un abbinamento alquanto insolito ma decisamente affascinante, soprattutto quando il cambio è il sequenziale a 6 rapporti della 911 GT3. In questo modo la potenza viene erogata in maniera efficace e consente alla Vicious Mustang di toccare la velocità massima di 370 km/h.

Strumentazione racing, niente radio, né aria condizionata

Non è un’auto nata per il comfort questa Mustang, è una belva per puristi, e poi con più di 1.000 CV è vietato distrarsi, per cui, nell’abitacolo rosso fiammante, oltre ai sedili sportivi e ad una strumentazione da corsa, non c’è spazio per radio e climatizzatore. Ma non è un problema perché questo mostro di Mustang vi farebbe sudare ugualmente con scariche di adrenalina, e poi siamo sicuri che l’unico sound che vorreste sentire è quello del V8 made in USA.

