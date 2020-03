Mazda RX-Vision GT3 Concept: debutto in Gran Turismo Sport

Il mese prossimo debutterà nel mondo virtuale di Gran Turismo Sport la nuova Mazda RX-Vision GT3 Concept.

Il videogioco di guida Gran Turismo Sport continua ad ampliare il suo parco auto virtuale preparandosi ad accogliere la nuova Mazda RX-Vision GT3 Concept.

Motore rotativo Wankel e linee estreme per la sportiva di Mazda

La vettura è un’evoluzione del prototipo che Mazda aveva presentato cinque anni fa. Il progetto prevede la presenza di un motore rotativo Wankel capace di erogare una potenza di 562 cavalli, a fronte di un peso complessivo di 1.250 chilogrammi.

Le prestazioni potenziali della Mazda RX-Vision Concept sono quindi molto interessanti, anche in ragione dell’affinamento aerodinamico che caratterizza le sue linee filanti e molto aggressive. Il corpo vettura conferma perfettamente la natura di questi prototipi virtuali, per i quali, in mancanza di regole da rispettare in termini di omologazione, l’unico vero limite dei progettisti è rappresentato dalla fantasia.

Debutto su PlayStation 4 dal prossimo 25 maggio

La sportiva virtuale di Mazda sarà guidabile dai possessori di Gran Turismo Sport, apprezzato gioco di guida disponibile in esclusiva su PlayStation 4, a partire dal prossimo 25 maggio.

