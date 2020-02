Ferrari F8 Tributo: in vendita il modellino Lego

La supercar della Casa di Maranello entra fare parte della linea di modellini Speed Champions firmati Lego.

Lego, la celebre azienda specializzata nella produzione di mattoncini giocattolo, ha deciso di proporre all’interno della sua linea battezzata “Speed Champions” un modellino in scala della potentissima Ferrari F8 Tributo.

Prezzo di listino di 19,90 euro

Ricordiamo che nella collezione Speed Champions di Lego troviamo altri “cult” del mondo dell’automobilismo sportivo, non mancano infatti bolidi del calibro di McLaren Senna, Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo e Lamborghini Urus ST-X, solo per fare alcuni esempi. Il kit di mattoncini dedicato alla supercar del Cavallino Rampante è già in vendita nei negozi di giocattoli specializzati al prezzo di listino di 19,90 euro.

Un kit da 275 pezzi

Il kit di mattoncini della F8 Tributo risulta composto da 275 pezzi, a cui si aggiunge un “minifig”, ovvero un pilota equipaggiato di tuta Ferrari e casco, quest’ultimo intercambiabile con i capelli. Ovviamente il pilota può essere posizionato dietro il volante della vettura, sollevando il tetto di quest’ultima. Il debutto della Ferrari F8 Tributo by Lego coincide con l’aumento delle dimensioni dei modelli appartenenti alla serie Speed Champions: si parla di una lunghezza di 15 cm, una larghezza di 8 cm e un’altezza che raggiunge i 4 cm.

Ferrari F8 Tributo: supercar da 720 CV

La F8 Tributo si presenta come la più potente supercar V8 della Storia della Casa di Maranello: la vettura può infatti contare su un 8 cilindri sovralimentato in grado di sprigionare sulla trazione posteriore la bellezza di 720 CV e 770 Nm di coppia massima. Questi numeri consentono prestazioni dichiarate dal costruttore che parlano di una velocità massima di 340 km/h, di uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 2,9 secondi, mentre i 200 km/h si raggiungono da fermo in appena 7,8 secondi.

Ferrari F8 Tributo by Lego: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +6