Black Friday 2019: ecco alcune idee per gli acquisti dedicati all’auto

Ecco alcune proposte da non perdere per usufruire delle offerte del Black Friday 2019 acquistando su Amazon degli accessori utili per l’auto.

Negli ultimi anni è diventato l’appuntamento fisso per chi vuole fare i migliori affari dell’anno. Stiamo parlando del Black Friday, una vera e propria festa degli sconti importata dagli Stati Uniti che si celebra il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento.

Quest’anno il Black Friday 2019 cade ufficialmente il 29 novembre, ma molti siti di ecommerce, tra cui Amazon, hanno deciso di anticipare gli sconti di ben una settimana dando inizio alle promozioni già a partire dal 22 novembre. Ma non solo, gli sconti continuano anche per tutto il weekend successivo arrivando fino al cosiddetto Cyber Monday, ovvero il lunedì successivo alla Festa del Ringraziamento, che solitamente è dedicato alle promozioni online.

Così, a partire da oggi su Amazon ci sono ben dieci giorni con sconti impensabili durante il resto dell’anno. Un’occasione imperdibile anche per gli automobilisti, che possono regalarsi gli accessori che hanno sempre desiderato ad un prezzo stracciato. Ecco qualche idea a tema auto da non lasciarsi sfuggire durante il Black Friday 2019.

Dash Cam Auto

Una videocamera anteriore è utilissima per tenere traccia di quello che avviene davanti alla nostra vettura, soprattutto in caso di incidente oppure per controllare l’auto quando è parcheggiata. In alcuni Paesi la dash cam auto è molto diffusa, ma ora anche in Italia è sempre più apprezzata. Gli ultimi modelli si distinguono per l’elevata definizione, l’ampio spazio di archiviazione e le altre avanzate funzioni come il sensore di movimento o la visione notturna.

Trova l’offerta su Amazon >> ThiEYE Telecamera per Auto, Dash Cam 1080P

Accessori seggiolini antiabbandono bambini

Sono diventati d’attualità proprio in queste settimane, dato che dal 7 novembre sono obbligatori in Italia se nella vettura è presente un bambino di età inferiore ai 4 anni. Se non si vuole cambiare l’intero seggiolino, un accessorio universale antiabbandono è la scelta giusta.

Trova l’offerta su Amazon >> Inglesina Ally Pad dispositivo antiabbandono

Supporto per smartphone da auto

Oggi in auto utilizziamo sempre di più lo smartphone come sistema di navigazione, ma se non abbiamo un adeguato sistema di fissaggio ad essere a rischio è la sicurezza. Tutto quello che serve è un supporto per smartphone che permette di fissare il telefono in posizione ben visibile sul parabrezza o sul cruscotto. Un modello universale per qualsiasi smartphone è la scelta ideale per tutti gli automobilisti.

Trova l’offerta su Amazon >> Mpow Supporto Smartphone per Auto

Diffusore profumo per auto

Un abitacolo pulito e profumato è il sogno di ogni automobilista e appassionato di auto. Oggi diffondere una gradevole fragranza negli interni della vettura è ancora più facile grazie ai moderni diffusori, che consentono di regolare il livello del profumo, oltre ad integrarsi elegantemente nell’abitacolo.

Trova l’offerta su Amazon >> Linkax Deodorante per auto aromaterapia

Modellino auto Lego

Dall’utile al dilettevole. Dopo alcuni accessori per la funzionalità in auto, ecco una proposta sfiziosa per veri appassionati di motori. Stiamo parlando del modellino Lego dei modelli più famosi ed iconici, come ad esempio la Land Rover Defender, recentemente rinnovata. Il prodotto Lego Technic è realizzato grazie ad una collaborazione ufficiale tra Lego e la prestigiosa Casa inglese.

Trova l’offerta su Amazon >> LEGO Technic Land Rover Defender