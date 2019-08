Citroën C3 Origins: in regalo a una bambina in Italia

L’iniziativa Andrea Baby, per celebrare il centenario del Marchio, ha permesso di far vincere una Citroën C3 Origins ad una bambina italiana nata a Giugno.

Continuano gli eventi e le celebrazioni legate al centenario di Citroën, tra queste va annoverata l’operazione di “Andrea Baby”, con tanto di hashtag #BornAndré, che è stata lanciata in tre Paesi: Francia, Italia e Gran Bretagna. Tale iniziativa nasce come omaggio al suo fondatore, André Citroën, e consiste nel premiare un bimbo o una bimba nato/a nel mese di giugno con il nome Andrea, ricevendo in dono da Citroën una C3 Origins, la versione esclusiva e limitata creata appositamente per il centenario della Marca. Perché proprio il mese di Giugno? La risposta è semplice, in questo mese fu commercializzata la Type A, la prima vettura Citroën, la prima vettura costruita in serie in Europa. Quindi, Giugno rappresentata a tutti gli effetti il momento che ha dato vita all’attività di Citroën.

Una bimba di Bassano del Grappa vince la Citroën C3 Origins

Il concorso è cominciato il 4 giugno ed è terminato il 12 luglio. I destinatari sono stati tutti gli utenti maggiorenni, residenti in Italia, divenuti genitori di un bimbo o di una bimba, di nome Andrea, nel mese di giugno. Alla fine il premio è andato a una bimba di nome “Andrea”, nata il 28/06/2019 a Bassano del Grappa. Citroën si è rivolta a tutta la sua community, alla ricerca dei bambini che rispettassero i criteri del concorso, e nel caso in cui fossero stati più di uno l’estrazione sarebbe stata a sorte, come in questo caso.

La C3 Origins si caratterizza per avere le calotte degli specchietti retrovisori, con bande decorative, per l’adozione di un pack Color Bronze, con profili color bronzo dei fendinebbia e degli Airbump, per il logo “Origins since 1919” sulle portiere anteriori, per i cerchi in lega 17” Cross Black e per una decorazione centrale specifica per il tetto. All’interno c sono rivestimenti in tessuto Grigio Chiné con impunture Gold e personalizzazione “Origins”, per la plancia rivestita in TEP Mistral e per i tappetini anteriori specifici, a cui è abbinato il volante in pelle.

