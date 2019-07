Porsche Mission E: protagonista del film “Playmobil, the movie”

La concept che anticipa la sportiva 100% elettrica Porsche Tycan è diventata la protagonista del film di animazione dei famosi mattoncini giocattolo.

La Porsche Mission E – concept car 100% elettrica che anticipa la Tycan, prima vettura esclusivamente elettrica targata Porsche – è diventata la protagonista del film di animazione “Playmobil, the movie”. Nel nuovo film d’animazione per famiglie di Playmobil, i famosi mattoncini giocattolo di fabbricazione tedesca, vedremo quindi in azione la futuristica concept a zero emissioni, succulenta anticipazione della già citata Porsche Tycan che verrà presentata in anteprima mondiale nel mese di settembre.

Il lungometraggio sarà proiettato in anteprima in Germania il 29 agosto, mentre il suo arrivo nelle sale cinematografiche italiane è previsto entro la fine dell’anno. Nel film, l’agente segreto Rex Dasher si metterà al volante di una fiammante Mission E bianca. “Playmobil, the movie” è il primo progetto cinematografico realizzato dal Costruttore teutonico di automobili sportivi e l’azienda tedesca di giocattoli, anche se la loro collaborazione in altri ambiti dura dal 2014.

“La Porsche è stato il primo prodotto realizzato e distribuito su licenza da Playmobil” ha commentato Kjell Gruner, Responsabile Marketing di Porsche AG, che ha inoltre aggiunto: “Da allora siamo usciti ogni anno con un nuovo action figure accuratamente realizzati, ognuno dei quali è stato accolto con entusiasmo da bambini, da adolescenti e dai loro genitori. Questa riuscitissima collaborazione sarà ora coronata da un lungometraggio.”

La trama di questo action movie parla di ragazzina di nome Marla che si trova a dover riportare a casa il fratellino più piccolo, Charlie, improvvisamente scomparso nel misterioso universo animato di Playmobil. Nel suo incredibile viaggio attraverso mondi sconosciuti, Marla fa la conoscenza di nuovi e strani amici, tra cui un camionista, un robot, una fata madrina e Rex Dasher. Quest’ultimo è un intrepido agente segreto che si presenta al volante di una Porsche Mission E, supercar elettrica dotata di una serie di particolari marchingegni. Entrambi i protagonisti dovranno affrontare tantissime sfide e pericoli e man mano raggiungeranno la consapevolezza che per superare qualsiasi problema dovranno credere in loro stessi. Il film di Playmobil è diretto da Lino Di Salvo, divenuto famoso per avere realizzato numerosi film animati di successo tra cui “Frozen”.

Playmobil, the movie sarà proiettato in anteprima assoluta il 10 e l’11 agosto, alle ore 11 e alle ore 15, nel Porsche Museum che si trova a Zuffenhausen, in occasione del programma di intrattenimento estivo Porsche4Kids. I piccoli partecipanti all’evento avranno la possibilità di incontrare le mascotte Rex Dasher e Tom Targa. Questo particolare programma di intrattenimento estivo durerà circa tre settimane – dal 3 al 25 agosto – e sarà dedicato ai bambini fra i cinque e i 14 anni d’età.

Porsche Mission E, “Playmobil, the movie”: foto ufficiali Vedi tutte le immagini +4