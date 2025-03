Esclusività, prestazioni e tecnologia si fondono nel nuovo Cupra Terramar, un SUV che si presenta con una configurazione esclusiva pensata per il mercato italiano. La casa spagnola ha lanciato l’allestimento Terramar Impulse, un’opzione che combina un design sportivo, tecnologie avanzate e motorizzazioni di alto livello, perfettamente calibrate per gli automobilisti del Bel Paese.

Questo allestimento esclusivo è disponibile in due versioni: un motore benzina 2.0 TSI 4Drive da 204 CV, proposto a partire da 49.950 euro, e un SUV ibrido plug-in 1.5 e-Hybrid, anch’esso da 204 CV, con un prezzo base di 51.000 euro. Entrambe le varianti promettono un’esperienza di guida che unisce potenza e sostenibilità, senza rinunciare al piacere della performance.

Dettagli di design e comfort

Il Terramar Impulse si distingue immediatamente per il suo carattere sportivo e raffinato. I cerchi in lega da 20 pollici in nero opaco con finiture argentate, i fari a matrice di LED e i vetri posteriori oscurati sottolineano l’estetica grintosa del veicolo. A completare l’equipaggiamento esterno ci sono specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente, una soluzione che unisce stile e praticità.

L’interno non è da meno: l’abitacolo offre un’esperienza premium con battitacco illuminati, illuminazione ambientale Smart Wraparound e climatizzatore trizona. Il comfort è ulteriormente potenziato da sedili sportivi riscaldabili e regolabili elettricamente, rivestiti in Dinamica con inserti in similpelle. Tra le dotazioni tecnologiche, spiccano il portellone elettrico e sistemi di sicurezza avanzati come il cruise control adattivo e l’antifurto integrato.

Un’opzione per ogni esigenza

La gamma completa del Cupra Terramar offre una vasta scelta di motorizzazioni e allestimenti, rispondendo alle esigenze di chi cerca un’auto dal carattere sportivo o una soluzione più ecologica. Con l’introduzione dell’allestimento sportivo Impulse, Cupra conferma il suo impegno a offrire prodotti esclusivi per il mercato italiano, mantenendo un perfetto equilibrio tra design distintivo, comfort e prestazioni elevate.

Il listino italiano include opzioni per ogni gusto e necessità, con prezzi che partono da 43.650 euro per la versione 1.5 Hybrid DSG da 150 CV, fino ai modelli di punta come il Terramar 1.5 e-Hybrid DSG America’s Cup da 272 CV, proposto a 59.950 euro. Ogni configurazione è studiata per garantire un’esperienza di guida unica e coinvolgente.

Con il Terramar Impulse, Cupra ridefinisce il concetto di SUV per il mercato italiano, dimostrando che sportività, tecnologia e sostenibilità possono convivere armoniosamente in un unico veicolo.