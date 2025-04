Cupra amplia l’offerta con il motore 2.0 TSI 204 CV DSG 4Drive

La casa automobilistica spagnola Cupra continua a spingere sull’acceleratore dell’innovazione, ampliando la gamma dei suoi modelli più iconici con una nuova motorizzazione. La Cupra Formentor, già emblema di design sportivo e tecnologia avanzata, si arricchisce di una variante con motore 2.0 TSI 204 CV, pensata per chi cerca un equilibrio perfetto tra potenza e convenienza. Questa configurazione si inserisce sotto la versione top di gamma da 333 CV, rendendo l’offerta ancora più diversificata e accessibile.

Novità in gamma

Un aspetto che cattura l’attenzione è l’abbinamento del motore con il cambio automatico DSG 4Drive a 7 rapporti, una soluzione che assicura cambi marcia fluidi e una trazione integrale ottimale in ogni condizione di guida. Questa combinazione tecnologica non solo migliora la stabilità e la sicurezza, ma esalta anche l’esperienza di guida, rendendola unica nel segmento delle sportive compatte.

Guardando ai prezzi, la strategia di Cupra è chiara: offrire prestazioni elevate senza compromessi economici. La Cupra Formentor con motorizzazione 2.0 TSI 204 CV parte da 44.050 euro, mentre la Cupra Leon Sportstourer, anch’essa dotata dello stesso propulsore, è disponibile a partire da 41.950 euro. Questi prezzi posizionano i modelli in modo competitivo, rendendoli una scelta ideale per chi desidera un’auto sportiva che combini performance e valore.

Non solo prestazioni

Non si tratta solo di prestazioni: Cupra punta a una gamma sempre più diversificata, che include motorizzazioni tradizionali TSI e TDI, ma anche soluzioni ibride all’avanguardia. Tra queste spicca la tecnologia e-Hybrid, capace di garantire oltre 120 km in modalità completamente elettrica. Questa caratteristica non solo risponde alle esigenze di sostenibilità, ma si pone come un punto di riferimento nel panorama delle ibride plug-in.

Dal punto di vista del design, sia la Formentor che la Leon Sportstourer continuano a incarnare lo stile distintivo del marchio. Linee scolpite, dettagli in rame e interni sofisticati sono solo alcune delle caratteristiche che confermano l’identità premium di questi modelli. L’attenzione al dettaglio si riflette anche nelle dotazioni tecnologiche, con sistemi di assistenza alla guida avanzati e un’infotainment all’avanguardia, che include connettività totale e interfacce intuitive.

Espansione gamma

Questa espansione della gamma sottolinea l’ambizione di Cupra di consolidare la sua presenza nel mercato europeo. Con una combinazione di motorizzazioni Cupra innovative, design accattivante e un occhio attento alla sostenibilità, il marchio si posiziona come un attore chiave nel segmento delle sportive premium. La capacità di offrire veicoli che non solo emozionano, ma rispondono anche alle crescenti esigenze di efficienza energetica e responsabilità ambientale, rappresenta una carta vincente per il futuro.

In conclusione, la nuova motorizzazione 2.0 TSI 204 CV non è solo un’aggiunta alla gamma, ma un simbolo della filosofia di Cupra: innovare senza dimenticare le radici sportive. Con modelli come la Formentor e la Leon Sportstourer, il marchio dimostra che è possibile unire prestazioni elevate, accessibilità e attenzione all’ambiente, senza rinunciare a un’esperienza di guida entusiasmante.