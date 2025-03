Quattromila sterline per regolarizzare l’accesso alla propria abitazione in auto: questa la controversa decisione presa dal Lambeth Council di Londra. L’amministrazione ha lanciato un progetto di mappatura nel quartiere di Streatham Vale per individuare le abitazioni con accessi irregolari dai marciapiedi, colpendo circa 200 famiglie. Le sanzioni e i costi di adeguamento, come l’installazione di rampe, hanno scatenato proteste tra i residenti, che accusano il Consiglio di sfruttare l’iniziativa per motivi finanziari, mascherandola da intervento per la sostenibilità urbana.

Secondo un portavoce del Consiglio, il provvedimento è giustificato dalla necessità di garantire sicurezza e legalità: “È illegale transitare sui marciapiedi senza attraversamenti autorizzati”. Il piano prevede anche l’introduzione di permessi parcheggio nelle aree non conformi, un chiaro tentativo di disincentivare i pendolari che utilizzano il quartiere come parcheggio gratuito per poi raggiungere il centro città.

La comunità locale del quartiere di Londra si oppone fermamente, ritenendo ingiustificata questa stretta in un periodo di crisi economica diffusa. Molti vedono nei provvedimenti un semplice stratagemma per rimpinguare le casse comunali, piuttosto che una reale misura per migliorare la qualità della vita. La vicenda di Lambeth, però, potrebbe rappresentare un precedente per altre città britanniche, sollevando interrogativi sul bilanciamento tra i diritti dei residenti e le politiche di sostenibilità.