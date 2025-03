Un’offerta “chiavi in mano” per l’auto elettrica potrebbe rappresentare la svolta per incentivare l’adozione di veicoli a batteria. Secondo un’indagine di Escalent, la possibilità di acquistare un pacchetto completo che includa non solo il veicolo, ma anche l’installazione della stazione di ricarica domestica, riduce significativamente l’ansia da ricarica, uno dei principali ostacoli psicologici per i potenziali acquirenti.

Un servizio completo

La ricerca sottolinea che molti automobilisti sono scoraggiati dalla necessità di trovare autonomamente un elettricista per l’installazione. Un approccio che offra un servizio completo, dalla vendita del veicolo all’installazione della wallbox, può eliminare questa preoccupazione, garantendo maggiore tranquillità ai nuovi utenti della mobilità elettrica.

La comodità di poter ricaricare il proprio veicolo direttamente a casa, senza complicazioni, è un fattore cruciale. Ancora più interessante per i consumatori è l’inclusione dei costi di installazione nel finanziamento del veicolo, rendendo l’intera operazione più accessibile economicamente.

Parallelamente, le aziende del settore stanno lavorando per migliorare le infrastrutture di ricarica pubblica. Innovazioni come le colonnine integrate nei lampioni stradali, sperimentate da A2A a Brescia, rappresentano un passo avanti nell’ottimizzazione dello spazio urbano. Tuttavia, nonostante i progressi nelle soluzioni pubbliche, la ricarica domestica rimane la preferita, grazie alla sua convenienza e ai costi inferiori.

Facilità di uso

Un altro aspetto fondamentale nella voglia di auto elettrica è la formazione degli utenti. Molti automobilisti non sono ancora consapevoli delle opportunità offerte dalle auto elettriche. Per questo motivo, operatori come IPlanet stanno investendo in personale qualificato per supportare i clienti, rendendo l’esperienza di ricarica più intuitiva e user-friendly.

In definitiva, la transizione verso una mobilità sostenibile richiede un cambiamento di paradigma, con un focus maggiore sul cliente e sull’offerta di servizi integrati che eliminino le barriere economiche e psicologiche. Solo così sarà possibile accelerare l’adozione delle auto elettriche e promuovere un futuro più verde. Vedremo se tutto ciò basterà alla proliferazione degli EV.