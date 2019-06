Skoda Mountiaq Concept: il pick-up realizzato dagli studenti

Costruito per mano degli studenti della Vocational School di Skoda, il concept Mountiaq prende forma dalla Kodiaq e sviluppa il tema del pick-up, un genere che da qualche anno è molto apprezzato anche sul mercato italiano. Ma non si tratta di uno studio pensato esclusivamente per lo stile, in quanto il prototipo in questione è un mezzo da lavoro vero e proprio. Precisamente, la proposta commerciale che manca nella gamma della Casa ceca.

Esteticamente si distingue per il bull bar con tanto di verricello all’anteriore, ideale per superare qualsiasi ostacolo, per lo scarico alto pensato per affrontare al meglio anche i guadi più profondi, e per i rinforzi posizionati nel cassone che presenta anche una serie di aperture intelligenti. Completano il quadro le luci a LED posizionate sul tetto e nella parte bassa del paraurti anteriore e le pedane che consentono un migliore accesso al veicolo senza costituire un ostacolo in off-road. Belli anche i cerchi di colore nero che fanno pandant con le barre di protezione, il bull bar e lo scarico che va sul tetto del pick-up.

Il tutto è impreziosito da una colorazione arancio, o meglio Sunset Orange, che rende ancora più accattivante questo concept frutto di 8 mesi di lavoro degli studenti che si occupano di questi veicoli speciali dal 2014. Chiaramente, anche l’abitacolo vede dei tocchi distintivi come i sedili sportivi con tanto di personalizzazione che ritrae la montagna e il pick-up Skoda intento ad affrontarla. Inoltre, il cielo è reso unico dalle luci che ripropongono il logo Skoda per un’atmosfera unica.

Sotto il cofano troviamo il 2 litri TSI da 190 CV che assicura potenza e prestazioni sia su asfalto che in fuoristrada. Un motore in linea con le attuali tendenze di mercato, che portano i propulsori a benzina ad essere preferiti a quelli a gasolio, se si esclude la crescita esponenziale della domanda dei veicoli ibridi. Vedremo se questo concept diverrà realtà nel breve periodo o se servirà da spunto per un modello simile da parte di Skoda.