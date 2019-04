Kia HabaNiro Concept al Salone di New York 2019

Kia presenta al Salone di New York la HabaNiro Concept, un crossover elettrico di dimensioni compatte che il costruttore coreano potrebbe in futuro portare sul mercato, almeno stando alle dichiarazioni non proprio sibilline rilasciate in tal senso.

La Kia HabaNiro Concept vanta due motori elettrici sistemati sull’asse anteriore e su quello posteriore che la rendono di fatto un modello a trazione integrale. L’aspetto è decisamente personale e futuristico, in linea quindi con l’impostazione tipica del prototipo da salone.

Soluzioni come come le telecamere al posto degli specchietti retrovisori rendono visivamente “pulita” la zona laterale, mentre davanti l’attenzione è catturata dalla striscia di LED che attraversa la vettura in tutta la sua larghezza. Completano la personalizzazione le quattro portiere con apertura “a farfalla”, gli sbalzi ridotti che consentono di piazzare le ruote ai quattro angoli della carrozzeria e gli ampi cerchi in lega da 20 pollici.

Sul fronte tecnico la Kia HabaNiro Concept è dotata di Head-up Display e schermo touchscreen per la gestione dei sistemi di bordo. Particolare è inoltre la presenza del volante “a scomparsa” che può essere estratto o riposto per ottimizzare lo spazio a seconda che si preferisca la guida manuale o quella autonoma, ormai praticamente presente su qualsiasi prototipo che prova ad anticipare la mobilità del futuro.