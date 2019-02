Honda: prima immagine del concept elettrico

Arriva la prima immagine del nuovo concept firmato Honda che vedremo in occasione del prossimo Salone dell’Auto di Ginevra, una sola foto che mostra gli interni della vettura ad impatto zero della Casa giapponese.

L’intento dei designer è stato quello di creare un’atmosfera accogliente e coinvolgente ispirata all’Urban EV Concept mostrato al Salone di Francoforte nel 2017. Quindi la plancia si presenta semplice e lineare con un grande display che occupa una generosa porzione della parte alta per migliorare l’interazione con il conducente.

Infatti, di fronte al guidatore c’è l’indicazione dell’autonomia residua, mentre nella parte centrale sono riuniti i comandi del telefono, della navigazione e persino dell’assistente personale. Non mancano l’immagine della vettura durante la fase di ricarica che aiuta a capire a che punto è l’operazione, e la porzione di comandi touch dedicati all’impianto audio, alla radio, ed ai device connessi tramite le prese HDMI ed USB.

In questo contesto il volante a due razze e, soprattutto, i comandi fisici relativi al climatizzatore risultano poco futuristici rispetto al resto, così come gli altri pulsanti presenti sulla plancia di fronte allo schermo. Al momento non sono state divulgate indicazioni relative al propulsore della vettura, all’autonomia totale ed alle prestazioni, per cui si presume che queste informazioni verranno diffuse poco prima del Salone di Ginevra, o nella giornata della presentazione che è fissata per il 5 di marzo, durante una delle due date pre-salone dedicate alla stampa.