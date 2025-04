Un tesoro automobilistico senza pari ha recentemente catturato l’attenzione di collezionisti e appassionati di tutto il mondo: una straordinaria collezione di sei Porsche 911 della serie 991, tutte in condizioni praticamente nuove. Questa collezione, che incarna il massimo dell’eccellenza ingegneristica di Stoccarda, è un omaggio al design e alla performance senza tempo della leggendaria 911.

Il pezzo forte di questa collezione è senza dubbio la 911 R, un modello del 2016 che rappresenta l’essenza della purezza meccanica. Equipaggiata con un volano a massa singola, freni carboceramici e sedili a secchiello ispirati alla 918 Spyder, questa vettura ha percorso meno di 50 chilometri. Nonostante il bassissimo chilometraggio, la 911 R è stata sottoposta a manutenzione programmata nel 2020 e nel 2023, un segno della meticolosità del collezionista.

Un altro gioiello è la 911 GT3 del 2018, caratterizzata da una vivace colorazione Indian Red e dal pacchetto Clubsport. Con un cambio manuale a sei marce e sedili in Alcantara, questa vettura è un sogno per gli amanti della guida in pista. La collezione include anche una GT3 Touring del 2018, un modello che unisce eleganza e prestazioni. Configurata in un raffinato total black, questa vettura ha percorso appena 20 chilometri ed è dotata di interni in pelle estesa e del sistema Sport Chrono.

Per gli appassionati di competizioni, la collezione offre due esemplari da pista: una GT3 Cup e una GT3 Cup R, entrambe del 2018. Con rispettivamente 32 e 24 chilometri all’attivo, questi modelli sono progettati per le massime prestazioni in circuito. La Cup R, in particolare, vanta l’omologazione FIA per competizioni di alto livello, un dettaglio che la rende particolarmente ambita.

A completare questa collezione eccezionale troviamo una GT3 RS Weissach del 2019, un capolavoro in Racing Yellow arricchito da numerosi elementi in fibra di carbonio e dal pacchetto Clubsport. Questo modello rappresenta il massimo delle prestazioni su pista, combinando leggerezza e aerodinamica avanzata.

Non meno impressionante è il contesto in cui queste vetture vengono presentate. Per garantire il trasporto sicuro di questi preziosi esemplari, il collezionista ha incluso un camion MAN TGX 18.640 del 2019 con rimorchio Rolfo Auriga, appositamente progettato per questa funzione. Questo dettaglio sottolinea ulteriormente la cura e l’attenzione dedicate a questa collezione.

Questa straordinaria raccolta non è solo un’opportunità unica per i collezionisti, ma rappresenta anche un pezzo di storia dell’automobilismo moderno. Con le sue vetture mantenute in condizioni impeccabili, questa collezione è destinata a ispirare e affascinare le generazioni future, celebrando l’eredità senza tempo della collezione Porsche 911.