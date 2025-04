Nei primi tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada 2024, i dati confermano un significativo miglioramento nella sicurezza stradale. Tra il 14 dicembre 2024 e il 13 marzo 2025, sono state ritirate ben 17.607 patenti, un numero che riflette un’applicazione più rigorosa delle normative, senza però un inasprimento delle sanzioni. Questo periodo ha registrato una diminuzione del 20,4% delle vittime della strada, accompagnata da un calo dell’8,8% nei feriti e del 5,5% negli incidenti totali.

Un aspetto cruciale delle nuove norme è il contrasto alla distrazione alla guida, con particolare attenzione all’uso dello smartphone, identificato come una delle principali cause di incidenti. Le sanzioni per questa infrazione hanno raggiunto quota 8.912, rappresentando circa la metà delle patenti sospese. Questo sottolinea l’importanza di un controllo mirato per affrontare le cause specifiche degli incidenti.

Inoltre, i controlli su guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti hanno mostrato percentuali contenute, rispettivamente all’1,7% e allo 0,2%. Questi numeri indicano un’efficace prevenzione senza modificare i limiti legali del tasso alcolemico consentito.

Con il Codice della Strada 2024 i risultati complessivi sono incoraggianti: 61 vite salvate rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un segnale positivo che conferma l’efficacia di una strategia basata non solo sulle sanzioni, ma anche sull’educazione e sulla sensibilizzazione. L’obiettivo principale del nuovo Codice è quello di creare una cultura della mobilità più sicura e responsabile, un impegno che continuerà con campagne di informazione e controlli sempre più incisivi.