Una nuova era per la mobilità urbana e professionale si apre con l’arrivo della Citroen e-C3 Van sul mercato italiano. Questo innovativo veicolo elettrico si rivolge a chi cerca un mezzo compatto, efficiente e rispettoso dell’ambiente, pensato per affrontare le sfide delle città moderne. Con la rimozione della seconda fila di sedili, l’abitacolo è stato ottimizzato per offrire uno spazio di carico versatile e generoso, perfetto per le esigenze dei professionisti.

Il motore

Il cuore pulsante della e-C3 Van è un motore elettrico da 83 kW (110 CV), progettato per garantire prestazioni eccellenti nei contesti urbani e consentire l’accesso senza restrizioni alle Zone a Traffico Limitato. La sua autonomia e la praticità ne fanno un alleato ideale per chi opera in aree soggette a crescenti limitazioni per i veicoli inquinanti.

L’offerta professionisti di lancio è valida fino al 31 marzo 2025 e propone un prezzo promozionale di 20.350 euro + IVA, con uno sconto di 1.044 euro rispetto al listino ufficiale. Inoltre, Citroen facilita l’acquisto con una formula finanziaria che prevede un TAN fisso al 3,99% e un TAEG al 5,97%, articolata in un anticipo di 9.838 euro + IVA, rate mensili di 109 euro + IVA per 59 mesi e una maxi rata finale.

Spazio interno a volontà

La configurazione interna è stata ripensata per soddisfare le esigenze dei professionisti: eliminando i sedili posteriori, il veicolo offre uno spazio di carico che si adatta perfettamente al trasporto di merci e attrezzature. Questa soluzione rappresenta un’opportunità per chi cerca efficienza e sostenibilità in un’unica proposta.

Gli interessati possono richiedere preventivi personalizzati direttamente sul sito ufficiale Citroen, dove sono disponibili ulteriori dettagli tecnici e informazioni sulle condizioni commerciali. Per chi preferisce soluzioni tradizionali, è disponibile anche la versione a benzina della C3, sebbene non in configurazione van.