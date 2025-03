Stretta sulla circolazione di veicoli con targa estera: l’Italia ha introdotto un quadro normativo più rigoroso per bilanciare il contrasto all’esterovestizione con la tutela della libera circolazione. La normativa, aggiornata con la legge 238/2021, prevede limiti temporali precisi e sanzioni significative per chi non rispetta le regole.

Chi può guidare e per quanto tempo

I residenti italiani possono utilizzare un veicolo con targa straniera per un massimo di 90 giorni. Superato questo periodo, è obbligatoria la reimmatricolazione con targa italiana. Per i residenti esteri, invece, il limite si estende a 12 mesi, anche quando un conducente italiano accompagna il proprietario straniero del mezzo.

Particolare attenzione è rivolta ai veicoli in leasing, noleggio comodato d’uso. In questi casi, è indispensabile portare sempre con sé la documentazione contrattuale completa. La mancanza di tali documenti può comportare pesanti sanzioni e il fermo amministrativo del veicolo.

Registro Reve

Il Registro Reve: per monitorare meglio la situazione, è stato istituito il Registro dei Veicoli Esteri (Reve). L’iscrizione, dal costo di 59 euro, è obbligatoria per i veicoli di proprietà straniera utilizzati da italiani per più di 30 giorni e per quelli acquistati da lavoratori presso aziende estere dopo due mesi. Sono esentati i dipendenti pubblici all’estero e il personale delle forze armate.

Le sanzioni per i veicoli con targa estera

Sanzioni veicoli esteri: chi viola le regole rischia multe tra 400 e 1.600 euro, con il ritiro dei documenti e la confisca del veicolo se non si regolarizza entro un mese. La mancata iscrizione al Reve comporta sanzioni da 712 a 3.558 euro, mentre la violazione di un fermo amministrativo può portare a multe fino a 7.937 euro. Queste misure, sebbene restrittive, mirano a garantire maggiore equità e trasparenza nella gestione dei veicoli stranieri in Italia.