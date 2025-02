Un raro Reliant Rialto, il celebre veicolo a tre ruote divenuto iconico grazie al programma televisivo Top Gear, è stato recentemente messo in vendita negli Stati Uniti per 4.800 dollari. Questo esemplare del 1985, ritrovato in un fienile inglese, rappresenta un pezzo di storia automobilistica che suscita curiosità tra gli appassionati.

Reliant Rialto, icona di Top Gear

Il modello in questione è la versione Estate, caratterizzata da un design posteriore più verticale che incrementa la capacità di carico. Tuttavia, le condizioni attuali del veicolo mostrano i segni del tempo: vetri laterali danneggiati e interni coperti di ragnatele sono solo alcune delle problematiche visibili. Sotto il cofano si trova un motore da 848 cc, un quattro cilindri OHV capace di sviluppare 40 cavalli di potenza, abbinato a un cambio manuale a quattro rapporti.

La struttura del veicolo è stata progettata con un telaio tubolare a sezione quadrata e una carrozzeria in vetroresina, soluzioni pensate per contenere sia il peso che i costi di produzione. La configurazione a tre ruote non era solo un elemento distintivo: nel Regno Unito, questa scelta permetteva di classificare il mezzo come motociclo, offrendo vantaggi economici significativi in termini di tasse e assicurazioni.

Tre ruote e tanto instabilità

Nonostante la sua instabilità intrinseca, il Reliant Rialto era in grado di raggiungere una velocità massima di 85 mph, rendendolo un veicolo sorprendentemente performante per la sua categoria. Attualmente, il veicolo si trova negli Stati Uniti, dove potrebbe essere immatricolato come autociclo o come auto d’epoca, a seconda delle normative locali.

Il prezzo richiesto ha diviso gli appassionati: alcuni lo considerano un’opportunità unica per collezionisti, mentre altri lo ritengono eccessivo viste le condizioni non ottimali. Questo veicolo britannico rappresenta un’opzione di nicchia, destinata a un ristretto gruppo di collezionisti e amanti delle auto insolite, come il noto YouTuber Robert Dunn o l’esperto di auto storiche Ian Seabrook.

Pur essendo un modello affascinante e ricco di storia, è improbabile che il Reliant Rialto riesca a conquistare il cuore dell’automobilista medio. Rimane tuttavia un simbolo unico del design e dell’ingegneria britannica degli anni ’80, destinato a chi sa apprezzare il fascino delle auto fuori dal comune.