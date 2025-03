ChangAn si prepara a rivoluzionare il panorama della mobilità elettrica europea con il debutto ufficiale previsto per la primavera del 2025. Il gigante cinese entrerà in scena con un SUV elettrico premium, il Deepal S07, destinato a ridefinire le aspettative dei consumatori nel mercato europeo.

Una nuova strada

Il 25 marzo 2025, presso la suggestiva Piramide di Mainz, si terrà l’evento inaugurale “ChangAn Discovery Journey”, che illustrerà il percorso tecnologico dell’azienda e culminerà con la presentazione del Deepal S07. Questo modello, progettato specificamente per i clienti europei, vanta un design sofisticato e tecnologie avanzate, ottenendo il massimo punteggio di sicurezza con cinque stelle nei test Euro NCAP.

Durante la cerimonia, il presidente Zhu Huarong ha sottolineato il mantra dell’azienda, “In Europa, per l’Europa“, evidenziando l’importanza del Centro Design Europeo situato in Italia, attivo da oltre vent’anni. Questo centro rappresenta un pilastro strategico per il successo di ChangAn nel mercato europeo.

Centinaio di concessionari

L’ambizioso piano di espansione prevede l’apertura di una rete di 100 concessionari in 10 paesi entro il 2025, con l’obiettivo di raggiungere 1.000 punti vendita entro il 2030. Nei Paesi Bassi, sarà creato un hub logistico in collaborazione con Kuhne+Nagel per la distribuzione dei ricambi, mentre Allianz Partners gestirà i servizi assicurativi e di assistenza. Nel Regno Unito, si punta a inaugurare 60 showroom entro la fine del 2025.

La commercializzazione del Deepal S07 inizierà ad aprile 2025 nei paesi scandinavi, per poi espandersi in Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. Questo progetto segna l’inizio di una trasformazione che mira a riequilibrare il settore della mobilità elettrica in Europa, grazie a un mix di innovazione e strategie commerciali aggressive.