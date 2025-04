Il Cavallino Classic 2026 si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, portando con sé un mix di innovazione e tradizione per celebrare i 35 anni di eccellenza Ferrari. Per questa edizione speciale, l’evento si trasferirà temporaneamente dalla storica cornice del The Breakers Resort al prestigioso The Boca Raton, un complesso di lusso situato in Florida, noto per le sue architetture affascinanti e un magnifico campo da golf. Questo cambio di location si è reso necessario a causa dei lavori di ristrutturazione che interesseranno il The Breakers nei prossimi anni.

Un’altra importante novità riguarda le date: il Palm Beach Cavallino Classic si terrà dal 13 al 16 febbraio 2026, evitando così la sovrapposizione con la celebre 24 Ore di Daytona. Questa scelta strategica mira a garantire ai partecipanti un’immersione totale nell’universo Ferrari, senza alcuna distrazione.

Per rendere omaggio ai 35 anni dell’evento, verrà allestita una mostra esclusiva che riunirà i vincitori del Best of Show delle precedenti edizioni. Simbolicamente, questa esposizione avrà luogo al The Breakers Resort, celebrando così la storica location che ha ospitato il Cavallino Classic per molti anni.

Il programma manterrà gli appuntamenti iconici che hanno reso celebre l’evento: il Tour del venerdì, il prestigioso Concorso d’Eleganza del sabato e la Classic & Sports Sunday presso Mar-a-Lago. Inoltre, sarà introdotta una classe speciale per celebrare alcuni modelli iconici Ferrari che festeggiano anniversari significativi, rendendo l’edizione 2026 ancora più memorabile.

L’edizione 2025 ha già confermato il crescente interesse verso questo evento unico, con una partecipazione straordinaria e una collezione di Ferrari da sogno. Dal 1992, anno della prima edizione, il Concorso d’Eleganza ha continuato a evolversi, diventando un appuntamento imperdibile per collezionisti e appassionati del Cavallino Rampante.