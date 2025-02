La mobilità condivisa sta riscrivendo le regole del trasporto in Italia, con risultati straordinari che dimostrano il potenziale di questa rivoluzione. Carpooling, una delle soluzioni più apprezzate, ha registrato un balzo significativo nel 2024, con 9,6 milioni di chilometri risparmiati e un impatto diretto sulla riduzione delle emissioni di CO2: ben 1,2 milioni di kg di riduzione CO2. Un contributo importante non solo per l’ambiente, ma anche per il portafoglio degli italiani, che hanno risparmiato quasi 2 milioni di euro nei loro spostamenti.

Carpooling, i dati in Italia

Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale sul carpooling aziendale di Jojob Real Time Carpooling, il numero di viaggi condivisi ha raggiunto i 641.390, con un incremento del 71,6% rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno ha portato all’eliminazione di oltre 367.000 automobili dalle strade, un risultato che evidenzia il ruolo centrale del carpooling nella transizione verso una sostenibilità sempre più concreta.

Il Nord Italia si conferma leader nell’adozione di questa pratica virtuosa, con il Piemonte in testa, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Torino, in particolare, si distingue come la provincia più attiva, seguita da Bologna e Varese. Tuttavia, le differenze regionali emergono anche nelle percorrenze medie: in Sardegna si toccano i 44,9 chilometri per viaggio, mentre il Trentino-Alto Adige si ferma a 16,4 chilometri, riflettendo esigenze di mobilità diverse sul territorio nazionale.

Chi sono coloro che ne usufruiscono

L’identikit dell’utente medio del carpooling è prevalentemente maschile (66,9%) e appartiene alle generazioni Millennial e Gen X, che insieme rappresentano il 60% dei viaggi totali. Con una media di 2,3 persone per corsa e un incoraggiante 5% di viaggi effettuati a pieno carico, il carpooling dimostra di essere una soluzione efficace e promettente per la mobilità condivisa.

Oltre ai benefici ambientali, i vantaggi economici non sono da sottovalutare: la condivisione delle spese ha generato un risparmio economico di oltre 1,9 milioni di euro, quasi il doppio rispetto al 2023. Questi numeri confermano che il carpooling non è solo una scelta responsabile, ma anche un’opzione conveniente per affrontare i costi degli spostamenti quotidiani.

In conclusione, il carpooling si sta affermando come pilastro fondamentale per una mobilità più sostenibile e accessibile, tracciando la strada verso un futuro in cui condividere non è solo un’opzione, ma una necessità.