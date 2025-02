Doccia fredda per chi attende con ansia le batterie a stato solido: non arriveranno sulle auto elettriche prima del 2030. Ad annunciarlo è Sun Huajun, Chief Technology Officer della divisione batterie di BYD, il colosso cinese leader nella mobilità elettrica. Questa tecnologia rivoluzionaria, pur promettendo un significativo incremento dell’autonomia dei veicoli, è ancora lontana dalla produzione su larga scala a causa di ostacoli tecnici ed economici.

Nonostante anni di ricerca, BYD prevede solo una fase dimostrativa per il 2027, mentre la vera diffusione commerciale è rimandata al decennio successivo. Le attuali batterie al litio liquido offrono già una densità energetica di 350 Wh/kg, ma le batterie a stato solido potrebbero raggiungere i 500 Wh/kg, garantendo un notevole salto tecnologico. Tuttavia, il loro sviluppo è frenato dai costi elevati e dalle difficoltà produttive.

Dal 2013, BYD ha investito massicciamente nella tecnologia batterie, arrivando a prototipi con capacità di 20 e 60 Ah, attesi per il 2024. La scelta di elettroliti a base di solfuri dimostra l’impegno dell’azienda nel trovare un equilibrio tra efficienza e sostenibilità economica. Nel frattempo, altri attori del settore non restano a guardare: la startup cinese Talent New Energy ha sviluppato celle con una densità energetica impressionante di 720 Wh/kg, mentre CATL, principale concorrente di BYD, punta a una produzione limitata per il 2027, pur riconoscendo le difficoltà industriali.

In Europa, l’attenzione si concentra sul potenziamento dell’industria chimica, sulla formazione di personale altamente qualificato e sull’adozione di pratiche amministrative più snelle. Cruciale sarà anche lo sviluppo di un’economia circolare per il riciclo dei materiali, una strategia indispensabile per non perdere terreno nella corsa globale alla mobilità elettrica.

Le batterie a stato solido rappresentano una promessa per il futuro della mobilità sostenibile, ma richiederanno ancora tempo e investimenti significativi prima di diventare una realtà commerciale accessibile. La sfida è aperta, e il traguardo del 2030 segnerà un punto di svolta per l’intero settore.