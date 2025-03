BYD costruisce una fabbrica grande come Torino

Il colosso cinese BYD ha ridefinito i confini dell’industria automobilistica con la sua nuova super fabbrica di Zhengzhou, un impianto che si estende su una superficie di 130 chilometri quadrati, superando in dimensioni città come Torino. Con 60.000 dipendenti operativi in loco e una forza lavoro globale di 900.000 persone, questa struttura rappresenta un esempio impressionante di gigantismo industriale. La capacità produttiva annua supera il milione di veicoli elettrici, consolidando la posizione di BYD come leader nel settore della mobilità sostenibile.

Una fabbrica che è come una città

La struttura non è solo una fabbrica, ma una vera e propria città integrata, con grattacieli, impianti sportivi e residenze per i dipendenti. Questo approccio crea un ecosistema chiuso, dove i lavoratori possono vivere, lavorare e consumare, favorendo un’economia interna autosufficiente. Un modello di integrazione verticale che riflette la strategia innovativa di BYD nel settore automobilistico.

Nel confronto tra BYD e Tesla, emergono due filosofie industriali distinte. Mentre Tesla si affida a gigafactory singole e altamente automatizzate, BYD adotta una strategia modulare, più rapida ed economica nella costruzione, che consente una maggiore flessibilità rispetto alle fluttuazioni del mercato. La fabbrica di Zhengzhou, ad esempio, ha già completato cinque delle otto fasi di costruzione previste, e il primo modello, il Song Pro DM-i, è stato prodotto nell’aprile dello scorso anno.

Un numero enorme di lavoratori

Il futuro appare ancora più ambizioso: BYD prevede di aumentare il proprio organico globale di ulteriori 200.000 unità nei prossimi mesi. Questo slancio espansionistico conferma la determinazione dell’azienda a consolidare il suo dominio sul mercato globale della mobilità elettrica, costringendo i concorrenti occidentali a rivedere le proprie strategie industriali.

La produzione BYD non si limita ai numeri straordinari, ma si distingue anche per l’innovazione e l’efficienza. La combinazione di tecnologia avanzata e una visione integrata delle operazioni rappresenta un nuovo standard per l’industria. Con questa super fabbrica, BYD non solo ridefinisce il panorama industriale, ma stabilisce un benchmark che sfida l’intero settore automobilistico.