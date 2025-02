BYD, il colosso cinese della mobilità elettrica, continua a guidare la rivoluzione dei veicoli a nuova energia (NEV), consolidando il suo ruolo di leader globale. Nel 2024, l’azienda ha raggiunto l’impressionante traguardo di 10 milioni di veicoli NEV prodotti, un risultato che evidenzia la sua supremazia tecnologica e strategica. Questo successo è il frutto di una forza lavoro di oltre 900.000 dipendenti, tra cui spiccano ben 110.000 ingegneri dedicati all’innovazione.

Il CEO di BYD, Wang Chuanfu, ha sottolineato che l’azienda è avanti di 3-5 anni rispetto ai competitor globali nel settore. Questo vantaggio è evidente nei numeri: nel 2024, BYD ha venduto oltre 4,27 milioni di NEV, registrando un incremento del 41,26% rispetto all’anno precedente. Le vendite internazionali, in particolare, hanno raggiunto 417.204 unità, con una crescita del 71,86%, segno di una forte espansione globale.

Un momento decisivo nella storia dell’azienda è stato il marzo 2022, quando BYD ha interrotto la produzione di veicoli a combustione interna per concentrarsi esclusivamente su modelli elettrici e ibridi plug-in. Questa scelta strategica ha rafforzato il suo impegno verso una mobilità sostenibile, puntando su tecnologie innovative e soluzioni eco-compatibili.

L’approccio all’innovazione di BYD si basa su una filosofia di apertura e condivisione tecnologica. Durante un recente simposio in Cina, Wang ha discusso di innovazione e futuro della mobilità con leader di altre aziende tecnologiche di spicco, come Huawei e Xiaomi, dimostrando la volontà di creare sinergie per affrontare le sfide globali.

Grazie a una visione strategica chiara e a un impegno costante per la sostenibilità, BYD si conferma come un punto di riferimento nel panorama della mobilità elettrica, influenzando il mercato non solo in Cina, ma a livello mondiale.