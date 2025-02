Bugatti Chiron vs Koenigsegg Jesko. Una gara epica tra due hypercar leggendarie ha trasformato Dubai nel palcoscenico di un evento unico, celebrando i 10 milioni di iscritti al canale YouTube Carwow. Protagoniste assolute sono state la Bugatti Chiron Super Sport e la Koenigsegg Jesko, impegnate in una spettacolare drag race Dubai sul prestigioso drag strip di Al Ain Municipality.

Questa sfida non è stata solo un confronto tra due auto, ma tra due filosofie ingegneristiche opposte. Da un lato, la Bugatti Chiron Super Sport, una bestia da 1600 CV alimentata da un possente motore W16 e dotata di trazione integrale. Dall’altro, la Koenigsegg Jesko, più leggera di ben 580 kg, con il suo motore V8 biturbo da 1280 CV e trazione posteriore. Due interpretazioni diverse del concetto di velocità e potenza, che hanno attirato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo.

L’organizzazione dell’evento, curata con il supporto del Super Cars Majlis e di Syvecs, ha portato in scena un duello all’ultimo respiro. La Bugatti ha sfoggiato una coppia impressionante di 1600 Nm e un cambio a doppia frizione a 7 rapporti, un’arma fondamentale per compensare il peso di quasi 2 tonnellate. La Koenigsegg, invece, ha puntato tutto sull’innovazione e la leggerezza, grazie al suo cambio multi-frizione a 9 marce e un peso complessivo di soli 1420 kg.

Oltre a essere un confronto tecnico tra due delle auto più straordinarie mai costruite, l’evento ha rappresentato un momento di svolta per la community automobilistica online, consolidando il ruolo di Carwow come leader nella produzione di contenuti motoristici di alta qualità. Una celebrazione non solo della velocità, ma anche della passione per l’ingegneria automobilistica.